諷柯志恩「尖酸苛薄」邱議瑩續槓「美濃大峽谷」要球說清楚 被回：為何她選區大峽谷越挖越多？

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

爭取參選高雄市長的民進黨立委邱議瑩今（30）日再為「美濃大峽谷」爭議與國民黨立委柯志恩槓上，她點名要求柯應出面說明清楚，並強調若有媒體或政治人物持續影射、抹黑，她將依法提告。邱議瑩也批柯志恩諷民進黨「現在派西瓜不會贏了，可能要換蓮霧」說法「尖酸苛薄」，柯志恩辦公室則回批，邱議瑩應說清楚為何自己選區美濃大峽谷的數量可以越挖越多？

國民黨立委柯志恩揭露「美濃大峽谷」濫採砂石回填廢棄物問題，頻與民進黨陣營交火攻防。（圖／資料照）

柯志恩揭露會勘「美濃大峽谷」濫採砂石回填廢棄物問題後，卻被發現現場陪同她的無黨議員朱信強特助竟是地主之一，且也因涉案而遭起訴，讓柯被綠營回批「做賊喊抓賊」。邱議瑩指出，該事件牽涉的地主及挖掘行為背後，已有不法集團的輪廓逐漸浮現，且由於柯志恩曾與涉案議員助理一同前往現場視察，昨天還被特定報紙媒體刻意將柯的照片打上馬賽克，讓她質疑並呼籲柯志恩應主動說明。

柯志恩辦公室表示，柯志恩委員針對石姓地主的部分已經說明無數次，對她的認識僅為無黨籍議員朱信強的助理，她也與柯志恩委員的服務團隊無任何關聯，朱信強議員也在接受媒體採訪時親自證實，會勘當天他人在國外，所以請時任朱信強議員特助的石姓地主代他出席，不知道柯志恩還要說明清楚什麼？

柯志恩辦公室反批，倒是邱議瑩至今未向美濃人與高雄人說明清楚，為何在她選區裡，美濃大峽谷的數量可以越挖越多，到底是她都沒看見？還是根本沒在管？美濃人跟高雄人都在等邱議瑩的答案，邱議瑩指控前應該先自己「說清楚」。

對於柯志恩日前受訪時諷刺民進黨「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，邱議瑩也回敬柯表示，尖酸刻薄的話不用講太多，「不用把自己包裝成像一個教授，但嘴巴裡講出來的話卻是尖酸刻薄。」她強調，民進黨從未派出「蓮霧或西瓜」與柯志恩競選，始終視她為可敬的對手，「我們面對這樣的對手，每一個人都是戰戰兢兢、謹慎努力往前行。」

邱議瑩最後呼籲，選戰應該「光明正大、君子之爭」，不要靠抹黑、謠言來製造對立，「收起那個尖酸刻薄的嘴臉，大家好好來拼一場選戰。」

對於有媒體影射地主背後涉案者為邱議瑩與高雄市長陳其邁，邱議瑩也駁斥無中生有，強調再有不實指控，一定提告。



