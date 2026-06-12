諷民調淪特定陣營雙標工具 柯競辦反問賴瑞隆：還信不信TVBS民調？

柯志恩競辦發言人孫玉霖針對高雄市長最新民調發表看法。 圖：柯志恩競辦/提供

[Newtalk新聞] 針對《新台灣國策智庫》今(12)日公布的高雄市長最新民調，柯志恩競選辦公室表示，各種民意調查都會作為重要參考，感謝各界的指教。柯志恩團隊將持續秉持虛心檢視的態度，踏實爭取市民認同，但若民調淪為特定陣營「順風就深信不疑、逆風就全盤質疑」的雙標工具，社會大眾絕對有權提出檢驗。

柯競辦指出，日前《TVBS》民調顯示柯志恩與賴瑞隆差距僅0.6%，綠營人士隨即群起猛攻、質疑該份民調的公正性。但陳致中早於今年5月就曾在個人臉書發文，公開表態陪同「未來市長」賴瑞隆出席活動。由立場如此鮮明、早已表態支持特定候選人的執行長來操刀發布民調，按照賴瑞隆的邏輯，這算不算也是一種「自產自銷」？

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此外，柯競辦進一步翻出賴瑞隆過去的言論指出，在大罷免期間曾經大言不慚地公開向社會表示「如果連TVBS的民調都不相信，你還能信誰？」結果近期一看到對自己不利的數據，便立刻上演集體失憶，帶頭翻桌質疑民調的公信力，昨是今非的態度令人啼笑皆非。柯競辦在此要直白地請問賴瑞隆「你現在到底還信不信TVBS的民調？」

柯競辦強調，民調是傾聽民意的工具，而非選票本身，更不該是政治操作的遮羞布，呼籲綠營，與其花費心思大玩「贏的民調就相信、輸的民調就抹黑」的雙重標準，試圖轉移社會輿論焦點，不如拿出政治人物應有的擔當，認真傾聽高雄市民最真實的心聲。

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