諷綠營愛編特別預算 陳佩琪：是否預算卡關、改買軍火也是門好生意

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪今（18日）發文指出，柯曾說民進黨最愛編特別預算，最有名的是，幾張 A4 紙拿下 8,000 多億元的前瞻計畫，也因冠上「特別」二字，不受舉債上限，就算送立院審查，立委也不敢過於嚴苛，並稱「不知道是否預算卡關，改買軍火也是門好生意」，指柯說「軍火這種東西啊，它跟疫苗、快篩、雞蛋這種東西不一樣，該要多少錢去買，大家都不知道啦」。

陳佩琪稍早於臉書發文指出，今天不講官司，讓柯文哲好好去出庭，「要講的是今早兩人間的閒聊和他教我的東西……」。陳佩琪說，不知道是不是經濟不好，「導致台南的百工百業都開始做起軍火生意來」，她提到，柯現在是整天被官司纏身，每天下法庭總是拖著疲憊的身子回家，看到這些「怪怪的」標案， 和最近行政院長說的「不副署、不公布、不執行」的三不作風，還是會嘆息不已，說台灣怎麼會走到這個地步，為什麼這個執政黨會把台灣社會撕裂成這樣子？「但嘆息歸嘆息，官司纏身、自身難保，也是無能為力……」。

陳佩琪提到，早上看到一則報導，有人提到柯文哲在 2024 年選總統時有提出一政見：「閣揆提名後，再由立院投票同意， 可化解朝野非同一陣營時的困境」，早上跟他講這個，他眼睛一亮，那種政治家想要解決時局困境的精神又來了，開始滔滔不絕跟她解釋起來，但沒兩下子，柯就說要出庭了、快遲到了，提著包包衝出去了。

陳佩琪指出，柯文哲說 2020 到 2022 年間，台北市政府主力幾乎全投在防疫上，他是無法再像第一任一樣，還債 500 多億了，但至少在疫情嚴峻下，他可以做到不舉債，她很疑惑，當時經濟活動幾乎停擺，人民和商家極需紓困，不舉債、 紓困錢哪來？柯說縱使如此，他也不用舉債，那時很多活動都不能辦了，預算編了無法用掉，這些省下來的錢就可以用來紓困了，甚至還綽綽有餘，根本不用舉債。

陳佩琪也透露，柯文哲曾說，民進黨最喜歡編什麼特別預算了，最有名的是幾張 A4 紙拿下 8,000 多億的前瞻計畫，這些預算因名字冠上「特別」兩字，所以不在舉債上限，就算要送立院審查，也因為是「特別」， 立委也不太敢過於嚴苛，「所以，在民進黨政府主政下常常用幾張 A4 紙就可以拿下幾千億特別預算，然後呢……然後台灣的負債就越來越高了」。

陳佩琪稱，「不知道是否預算卡關，改買軍火也是門好生意」，柯文哲說「主要是軍火這種東西啊，它跟疫苗、快篩、雞蛋這種東西不一樣，該要多少錢去買，大家都不知道啦」。

