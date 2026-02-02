諷藍白修《衛廣法》「法條悖論」 張育萌諷：把中天搞到進退兩難

立法院藍白黨團日前強修《衛廣法》，要讓中天新聞重返52台，但通過條文中並無寫明溯及既往。（圖／袁維駿攝）

立法院藍白黨團上週修正《衛廣法》，要讓中天新聞重返52台，但通過的條文中並無寫明溯及既往，因此NCC仍稱「中天不適用」。台灣青年世代共好協會理事長張育萌撰文解釋修法矛盾之處，直指藍白修出「法條悖論」，「修法亂搞直接把自己友軍的中天電視台搞到進退兩難」。

張育盟透過臉書發文表示，羅智強原本在《衛廣法》修法提案，直接寫明「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。」講白話文，就是讓正在打官司的中天可以直接適用新法。

張育盟指出，在「中天條款」三讀後，中天立刻發聲明「衛廣法修正三讀通過『中天重返52台條款』，這是台灣新聞自由的勝利！」還直接把內心的歡呼講出來：「中天關台逾5年，今中天重返52台」。問題是搞了半天，在關鍵三讀之前藍白又偷偷提了「再修正動議」，把羅智強原本寫的條文整段換掉。所以最後通過的版本又是「最高機密版」。三讀前，根本沒人知道通過的內容是什麼。

張育盟說，藍白最後通過的條文，寫法是「行政爭訟程序終結前，或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續原頻道行使權力」，跟羅智強寫的「效力溯及既往」不一樣。

張育盟進一步表示，簡單來說，三讀通過的這個寫法，既無法溯及「已經被撤照的中天」，又只說「訴訟結束前，可以繼續用原頻道」，但並沒有說「訴訟期間視為持有執照」。藍白這樣一換，害正在打官司的中天新聞台「沒辦法被救回52台」。

張育盟提及，中天跟NCC之間還在瘋狂互告。中天甚至還向台北高等行政法院請求，要NCC賠償79億和利息，所以確實是「訴訟期間」。不過，新法只說「訴訟結束前，可以繼續用原頻道」，但並沒有說「訴訟期間視為持有執照」。所以三讀後，NCC秒回「中天不適用」，NCC直接反問一句最核心的問題：「沒有執照怎麼營業？」

張育盟指出，就算依照藍白修的《衛廣法》新法，訴訟中的「中天新聞台」是「有權使用52台」，但執照還是被撤銷。《衛廣法》第6條又規定，電視台要獲發執照，才能營運，等於《衛廣法》新法會害中天新聞台進入「不能營運但可以使用頻道」的窘境。

張育盟嘲諷地說，「我瘋掉。藍白真的有夠天兵，修法亂搞直接把自己友軍的中天電視台搞到進退兩難。立法院已經放寒假了。我就拉好板凳，準備來看，藍白這群法盲又要怎麼解決自己搞出來的法條悖論。」



