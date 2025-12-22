諷藍白再度踐踏憲法「超越美法」...黃帝穎批邀賴清德赴立院說明：簡直國際笑話

針對行政院長卓榮泰不副署藍白財劃法，國眾兩黨將於明日在立法院程序委員會上排案，邀請總統賴清德以「被彈劾人」身分至國會說明。對此，律師黃帝穎直言，先前國會擴權法案，憲法法庭已判決「總統國情報告即問即答」違憲，同一法理，藍白要總統赴立院問答，是再次公然踐踏憲法。他指出，美國「總統制」、法國「雙首長制」都尊重總統到國會報告，皆無質詢權，簡直鬧出國際笑話。

黃帝穎指出，憲法增修條文規定，立院通過總統彈劾案需2/3，藍白席次國半只能倒閣，卻提出人數不足的彈劾，這就是憲政上打假球，轉移不敢倒閣的心虛；更荒謬的是，國民黨藉彈劾之名，來行違憲問答總統之實。

廣告 廣告



黃帝穎表示，憲法法庭113年憲判字第9號判決，已針對國會擴權法案中「總統國情報告即問即答」判決違憲，同一法理，國民黨要總統到立院問答，擺明目無法紀，公然再次踐踏憲法，凸顯國民黨違憲後毫無悔意。



黃帝穎提到，美國「總統制」，總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式；法國「雙首長制」，總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。



黃帝穎批評，國民黨假藉彈劾案，要總統到立委接受問答，不只不符合我國憲法，更超越美國、法國，簡直國際笑話。他說，總統對國會違憲要求沒有配合的義務，總統若書面回應「打假球」的彈劾案，已很有誠意。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

國民黨團轟大法官違憲提告...黃帝穎轟「虛耗北檢偵辦恐攻量能」僅為政治私利：有四大法盲之處

北捷隨機殺人案各界關注...藍委陸續赴中傳「北京急找」...黃帝穎斥：重要時刻竟執意集體赴中，怎麼看都不正常