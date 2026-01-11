諷蘇貞昌父女 黃國昌：不可以騙神明跟人民

▲黃國昌批蘇貞昌與蘇巧慧，諷政治人物不僅不可以騙神明，更不可以騙人民。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.11）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌今（11）日於新北舉辦後援會成立大會，致詞時提及近來最夯議題，就是台北市長蔣萬安提出國中小營養午餐免費，這點要給蔣萬安鼓掌，但民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示勝選後也要推動，但為什麼不是每個縣市做不到，就是因為中央政府把錢都握在手上，批評民進黨過去要修《財劃法》卻賴皮，結果現在蘇巧慧跳出來說要推動免費營養午餐，這就是民眾黨與民進黨的不同，更連行政院前院長蘇貞昌一起嘲諷，強調讓所有的新北市民看到，「政治人物不僅不可以騙神明，更不可以騙人民！」

黃國昌表示，最近有個最夯的政見叫做營養午餐免費，誇讚蔣萬安有魄力，這政見很棒要給蔣萬安鼓鼓掌。而蘇巧慧也跟進說，當選新北市長也要推營養午餐免費，但是對每個縣市首長來說，相信大家都希望顧好下一代，都希望國中小學生每天中午的時候有營養均衡、有健康安全的營養午餐，但為什麼做不到？就是沒有錢，為什麼會沒有錢？因為過去中央政府把所有的錢全部都握在自己手上。

黃國昌提到，林佳龍上次參選新北市長時，就告訴新北市民《財劃法》一定要修，結果到了自己2024進入立法院以後，在野立委一起推動修法還給地方應有的財源。民進黨賴皮跳票12年，行政院長卓榮泰更大言不慚地說「現行的版本就是最好的版本」。

黃國昌反問蘇巧慧，當初為什麼反對修《財劃法》？結果等到在野立委推動修正後，讓新北每年多了407億預算，結果蘇巧慧突然跳出來喊「我當選新北市長的時候我要推動免費的營養午餐。」這就是民眾黨與民進黨的不同，當民進黨不斷地在開空頭支票、不斷在欺騙選民的時候，民眾黨是用行動讓所有的台灣人民、讓所有的新北市民看到，「政治人物不僅不可以騙神明，更不可以騙人民！」

