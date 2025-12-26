諷行憲紀念日成歌功頌德日 邱鎮軍：大法官不應用來護航執政 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

今年5月，立法院表決通過《紀念日及節日實施條例》修正案，行憲紀念日（12月25日）自2025年起正式恢復為國定假日，原意是「重申憲法價值」與「尊重多元文化紀念」；但近日憲法法庭在大法官人數疑慮下重啟裁判，立委邱鎮軍表示，行憲紀念日從來不是用來歌功頌德的日子，而是為了提醒所有掌權者「權力必須被制度框住，而不是被權力本身左右」。

邱鎮軍說明，1947年12月25日，中華民國憲法正式施行，從一開始就是設計制度；把權力拆開、分散、彼此牽制。行政不能想幹嘛就幹嘛，國會不能被架空，司法不能當附庸；就連負責解釋憲法的大法官，其人數、程序與門檻，也被一條一條寫進法律，防的就是若有人嫌程序礙事、嫌制度麻煩，想直接繞過。

「嘴巴一天到晚喊著『依憲法、照憲法』，實際作為卻是把憲法當成權力的免死金牌」邱鎮軍認為，三讀通過、依法成立的法律，在竟然可以被行政院長卓榮泰拿來「挑著用、選著執行」。他更痛批，114憲判1號，依法根本不存在任何可以開會的空間，這是黑紙白字寫得清清楚楚的事實。以舊法來看，實際出席的大法官也只有5人，明確低於法律所要求的最低門檻（出席人數應要6人）。

邱鎮軍表示，真正的差別，在於態度的選擇，當權力需要的時候，大法官選擇把眼睛閉上，把最基本的判斷力暫時收起來，假裝什麼都沒看到。照任何正常人的理解，少一個人，會議就是開不成；結果現在卻被重新發明成一套全新的權力語言「只是少一個人，程序照樣成立；只要夠急，門檻可以當不存在。」

邱鎮軍強調，真正癱瘓憲法法庭的，是選擇不依法補齊人數、卻硬要推進判決的總統賴清德。大法官人數不足，解方就只有依法提名、補齊人數；他說，回顧之前提名的人選，不是立場高度爭議、全面支持廢死，就是酬庸味濃到連包裝都懶得包。面對「八成民意反廢死 」、也不可能讓酬庸大法官放水過關的現實，藍白不同意，天經地義；反倒是那些投下同意票的綠委，才是真正選擇跟民意正面對撞。

邱鎮軍直言，若總統既不想依法提名，又不想接受立法院監督，就直接把堅守憲法程序的3位大法官排除掉，打掉雜質，只留下「符合民進黨利益」的聲音，湊出一個100%黨意一致的判決。

邱鎮軍續指，前總統陳水扁曾提醒社會，「大法官不是萬能的上帝，不該被拿來當政治工具，更不該被利用來護航執政；一旦把大法官拉進政治鬥爭，司法威信只會蕩然無存」。但今天的問題，早已不是把大法官當上帝，而是大法官直接向權力俯首稱臣。

邱鎮軍表示，行憲紀念日，照理說是憲法最該被尊重的一天；但今年，卻變成「只要對執政有利，憲法就可以讓一邊」的一天。一個連自己程序都不遵守的憲法法庭，憑什麼要求人民無條件服從？

照片來源：取自邱鎮軍臉書

