諷賴清德罷免不成就賴皮！邱毅曝獨裁劇本 謝寒冰預言「大規模抗爭倒數」

行政院提出《財劃法》覆議案被立法院否決，面對藍白兩黨的聯手進逼，不僅行政院長卓榮泰強硬反擊，甚至傳出身兼民進黨主席的總統賴清德已經授意，將朝「不副署、不執行」的方向進行反制，掀起軒然大波；前立委邱毅痛批，賴清德這是明目張膽在搞獨裁，目的是為了癱瘓立法院。至於媒體人謝寒冰預估「大規模的人民抗爭要登場」一事，邱毅則認為，在野陣營是否有這樣不怕死、不怕坐牢的人，仍有待觀察。

邱毅透過臉書指出，賴清德以「不副署，不執行」的方式大動作向藍白宣戰，根本是在明目張膽搞獨裁。邱毅痛批，民進黨政府是罷免不成乾脆賴皮，由卓榮泰負責扮黑臉，目的在於癱瘓國會、使立法院名存實亡。

「賴清德口口聲聲標榜自由民主，但是他現在的賴皮操作，一點都不民主自由」，邱毅引述謝寒冰「大規模的人民抗爭要登場了」的預測指出，有效抗爭的前提是，帶頭的人必須不怕死、不怕坐牢且勇於衝鋒陷陣，至於兩個在野黨主席是否有這樣的膽識，誘惑是台灣人民是否有相對應的覺醒，邱毅對此保持觀望態度，認為還有待觀察。

