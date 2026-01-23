諷賴清德「小澤倫斯基」？ 蔡正元：中國GDP是台22.8倍買多少軍火都沒用

前立委蔡正元。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院會編列的今年度中央政府總預算，國防預算達9495億元，創下史上新高，占GDP3.32％，再加上提出1.25兆元軍購特別預算，總統賴清德昨再喊話，要打造台灣之盾、建立智慧化的攻防體系，更重要的是要推動國防工業。前立委蔡正元今（23日）則在臉書發文主張，不論台灣花多少％GDP買軍火都沒用，既無法提高中國進攻台灣的成本，也無法驅離繞行台灣島的軍機和軍艦。

蔡正元諷刺，台灣有一個「小澤倫斯基」，以為不斷的買軍火就可以提高俄羅斯進攻的成本；小澤倫斯基沒有想到，越多的軍火迎來的不是勝利與和平，而是更多的廢墟；小澤倫斯基想不通ㄧ個道理，避免戰爭的唯一策略，是解決戰爭爆發的政治原因，不是買多少軍火。

蔡正元表示，軍火有助於避免戰爭，只有在雙方體量差不多才有用，但是2022年，俄羅斯GDP有1.7兆美元，烏克蘭GDP只有2000億美元，俄羅斯是烏克蘭的8.5倍，這個倍數注定不管北約援烏多少錢，澤倫斯基買再多的軍火，烏克蘭都必定變成戰敗的廢墟。

蔡正元再指出，1980年中國GDP1911億美元，台灣GDP423億美元，中國是台灣的4.5倍，當年台灣就得放棄已經控制了30年的海峽；2025年中國GDP達20.2兆美元，台灣GDP只有8850億美元，中國是台灣的22.8倍，不論台灣花多少％的GDP買軍火都沒用，既無法提高中國大陸進攻台灣的成本，也無法驅離繞行台灣島的軍機和軍艦，更別夢想台灣能打贏海峽戰爭，戰爭下的台灣注定是一團廢墟。

蔡正元因此諷刺，「小澤倫斯」基剩下的白日夢，只有幻想渡海登陸的戰爭有多麼困難，美軍和日軍能有多厲害的援助，而從來不去思考如何處理爆發戰爭的政治原因。小澤倫斯基買再多軍火都沒有用，因爲搞這種沒有用的武裝台獨還能混的原因只有一個，那就是坐在北京城的人是漢文帝，如果那個人是漢武帝，小澤倫斯基早就沒命了。

