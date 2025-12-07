諷賴清德「沒記取大罷免教訓」！沈政男再談小紅書被禁：下個月滿意度等著瞧

內政部政務次長馬士元4日透過記者會說明，考量到中國社群平台「小紅書」涉及嚴重詐騙情況，在母公司未改善、國安局認定其資安檢測不合格的情況下，對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令；精神科醫師沈政男批評，民進黨以抗中保台為由實施網路戒嚴，無疑是把年輕人當作傻瓜，「下個月的賴清德滿意度，等著瞧吧」。

沈政男透過臉書發文指出，全世界只有台灣「全面封鎖小紅書」，刑事局卻以未納管、配合當作理由，顯然已經過當；沈政男更直言，民進黨所謂的國安，其實就是抗中保台。

自認整理出整個抗中保台脈絡的沈政男指出，前總統蔡英文帶領的民進黨，在2023年公開反對顧炎武〈廉恥〉一文，跟如今賴清德封鎖小紅書的用意一樣，就是為了「不讓台灣年輕人接觸大陸有毒思想」而進行思想清洗。沈政男更指出，除了思想清洗之外，更是為了阻斷兩岸交流、製造一個封閉系統以方便統治。

沈政男解釋，戒嚴時代政府擔心的是「聰明人造反」，如今封鎖小紅書則是「把年輕人當傻瓜」，因此兩者還是有差異；至於政府為什麼擔心年輕人聽了中共的說法就會改變想法？沈政男不諱言表示，這就是綠營一貫的「認知作戰陰謀論」，沈政男揶揄，大罷免失敗已經證實認知作戰這招不再管用，沒想到賴清德仍死抱不放，「下個月的賴清德滿意度，等著瞧吧」。

