諷賴「當不成豪豬當肥豬」 藍黨團：對中只會挑釁没策略

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受媒體專訪，談及台灣要持續增加防護力量，提高台灣自我防護的的「豪豬」力道，並稱中國「現在實力還不夠」。 面對中共今（29日）無預警舉行圍台軍演。國民黨立法院黨團今（29日）諷刺，總統府只能一紙嚴厲讉責聲明，其它什麼事也不會做，如何護台？公開呼籲賴清德，來國會向全民報告護台政策是什麼？人民要聽實話，如果賴清德連這樣的勇氣及能力都没有，說能護台，誰會相信？

賴清德接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪期間，鄭提及，美國官員說台灣面對中國威脅要變成一隻「豪豬」。賴清德表示，起因是中國國家主席習近平曾在內部會議要求於2027年前完成侵台準備，因為中國併吞台灣必須跨越台灣海峽，若這句話屬實，代表中國現在實力還不夠；但台灣不以此為自滿，要持續增加防護力量、提高台灣的「豪豬」力道。

國民黨團表示，日前外媒披露美國國防部強者簡報，美軍已無力護台。我國對美軍購卻有7000億元新台幣的武器至今無法到貨。賴政府現提出1.25兆元空白授權的國防軍購特別預算，請問，總統要台灣當一隻只會送錢卻拿不到武器的「豪豬」？

國民黨團質問，近年國軍自願提前退伍的人數屢創新高，專業軍士官兵缺額長年無法補足，没人操作先進武器。現又爆發連有自製能力的子彈都要外購離譜事件，茶葉老闆、裝潢公司都可以成為軍火商，現在國防部從根爛起，這樣的國軍如何成為有尖刺的「豪豬」？

國民黨團不滿稱，一個連軍人加薪預算都不依法編列，只會挑釁没有策略的政府，要如何保衛台灣維繫和平？強化軍購若有用，國軍至少還要有兵可用，有武器可以護台。當對岸圍台軍演時，没有先進武器？没有專業軍人？台灣當不成「豪豬」，只能當送錢的「肥豬」，這樣鉅額的國防預算，人民看得下去嗎？人民心中早有答案。

