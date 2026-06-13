諷鄭朝方、沈伯洋「爛慢兄弟」 柳采葳爆他「天堂路不成有入閣退路」

民進黨6月10日徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，黨主席賴清德讚賞鄭「決心走天堂路」，鄭朝方則稱要把新竹關西打造成台灣京都。國民黨台北市議員柳采葳直言，鄭朝方和沈伯洋一樣只會畫大餅，政治選擇「缺乏責任感」，根本已經安排好了選後的入閣退路與規劃！

柳采葳今（13）日發文指出，鄭朝方高喊要走天堂路挑戰縣長，但卻放棄了原本可以穩定連任的竹北市。如果連對地方選民的承諾都要忽視，只會顯得這樣的政治選擇「缺乏責任感」，他們真正害怕的，是大家發現這些天堂路口號背後，根本已經安排好了選後的入閣退路與規劃，事實證明，沒有穩定的市政延續跟對選民的交代，喊出再多挑戰的口號也是枉然。

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她強調，如果鄭朝方真的在乎新竹的發展，就不該只考量個人的政治佈局，反而要務實照顧竹北市民的權益；如果鄭想要鋪排未來的政治道路，就別把基層選民的信任一起拉下水！

柳采葳前一篇貼文也再度針對民進黨人選提出質疑。她說民進黨推派候選人只會搞華麗包裝，但民眾卻只能看著「爛慢兄弟檔」無盡地畫大餅！如果連攸關城市發展的具體藍圖都提不出來，只會顯得沈伯洋與鄭朝方「很無能」。

她附上影片說明，「誰是爛呢？沈伯洋，因為真的毫無邏輯，誰是慢？就是鄭朝方，真的三催四請才請出來嘛，」你會發現這兩個「空空兄弟檔」出來的起手式都是一模一樣欸，沈伯洋出來的起手式是長得好帥好像木村拓哉；鄭朝方出來是調香師、是得過金曲獎提名的藝人。如果這樣就可以選新竹縣縣長的話，那全台灣可能有非常多的人都可以選

她續指，他們真正害怕的，是大家發現這些宛如木村拓哉或調香師的偶像起手式背後，根本毫無邏輯與市政規劃，因為事實證明，沒有務實的治理能力，只會賣弄人設也是枉然。如果真的在乎地方發展，就不該只會把選舉當成個人演藝秀，「你們自己想作秀當明星，別把城市的未來一起拉下水！」

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