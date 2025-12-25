諷鄭麗文「獅王變羊王」？林濁水：鬧跛速度史無前例

政治中心／黃依婷報導

鄭麗文到東吳大學演講，期間嗆陳方隅「沒有大腦」。（圖／資料照）

國民黨主席國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀赴東吳大學，以「國民黨的改革與青年參政之路」為題演講，在提問階段時，卻要學生「別挑釁」，甚至開嗆東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」，引發熱議。前立委林濁水也暗諷「情急跌跛了腳，鬧跛速度史無前例」。

林濁水發文，上個月前才氣勢凌人地就職，更氣象萬千地宣布要走在前頭領導羊眾變獅群，不料兩個月不到，眾羊不顧情面的不顧情面，亂竄閃避的亂竄閃避，害走在前的不知是獅王還是羊王，倒過來追趕不及，情急跌跛了腳，鬧跛速度史無前例。

廣告 廣告

據了解，鄭麗文當天針對陳方隅提問，鄭麗文竟回「你一定都是看三民自」，甚至嗆「沒有大腦」，讓陳方隅氣得發文回擊，鄭麗文別再消費過去自己對抗威權的夥伴，也不應問A答B迴避表態「把學生當笨蛋」。

陳方隅23日也回應，提到自己是在鄭麗文主席到東吳大學演講的最後十分鐘舉手提問，鄭主席在回答的時候罵他「無腦」、「三民自忠實讀者」，完全沒有想要溝通的意思，透露更誇張的是，國民黨青年團發文說他冗長發言阻礙多元討論，甚至質疑他怎麼可以來參加這場演講。陳方隅反問，自己是東吳大學政治系的老師，為什麼不能來參加？

更多三立新聞網報導

藍不放棄親中！「賴清德2028會連任」 林濁水：國會藍白過半機會仍高

看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警

呂秀蓮批「納稅錢買武器」！林濁水開嗆：你要當面跟習近平說？

國民黨擬修《國籍法》！林濁水憶「1不幸案例」：這當然要

