諷鞋商買軍火「商業奇蹟」挨告 凌濤：我們12連勝沒在怕

[Newtalk新聞] 就國防部近期多起軍火採購案受到質疑，國民黨桃園市議員凌濤點名大石國際股份有限公司「從鞋商轉做軍火生意」，軍火標案金額更上看2億元，諷刺是「商業奇蹟」。大石公司昨透過律師發出聲明，對凌濤提告後。凌濤今（16日）回應：「大石也不要覺得我們第一天面對司法，我們目前12連勝，為了國人納稅錢檢驗到底，沒有在怕！」

大石公司發出聲明點名凌濤，以個人拼湊且刻意扭曲的方式，透過臉書及媒體公開發表不實言論，部分有心人士明知內容不實，仍刻意配合傳述與渲染，已嚴重損害大石公司及其負責人之商譽與名譽。

凌濤則回應，國人對於台南中小企業紛紛變更商業登記承攬高額軍火產業憤怒難平，再看到國防部長顧立雄幾近失控的暴怒，福麥、大石請出律師到處告人，「我們心情更加堅定，絕對是打中了！大石也不要覺得我們第一天面對司法，我們目前12連勝，為了國人納稅錢檢驗到底，沒有在怕！」

凌濤更指，看在顧立雄接受立法院質詢，警覺顧立雄說漏了嘴，特別在於RDX強調「第一次對外採購」、「軍備局本來就有一定的產能」，又趕緊表示「不宜多說產能」；此外提到20年沒有任何的改變招標條件，卻疑似刻意忽略，RDX情況特殊是第一次開標採購，顧立雄再怎麼縝密，都還是漏了口風破綻，引出三大質疑。

凌濤表示，第一、確實可能福麥投標前就取得代理權，那數十年沒招標的RDX，廠商竟然成為先知，若沒有招標是要賣給誰？還是說早已知道國防部要招標？難道不怕取得代理權後十年沒生意？這是過去數十年都沒有招標，且有軍備局自製產能的RDX耶！

凌濤質疑，第二、若是得標後才緊急取得，那更神奇，一家室內裝修廠商對於台灣數十年沒招標的RDX，竟然馬上掌握國際軍火10年獨家代理權，沒有人穿針引線有可能嗎？

凌濤再質問，過去十幾年來沒招標過，這家廠商短期緊急變更項目，猶如「超思模式」翻版；當時原本已同日停業的超思，農委會啟動購蛋專案，超思花2個工作天又立即復業承攬5億雞蛋；跟福麥變更登記立即取得數十年都不曾出現的標案，堪稱台灣政府標案的「超思模式」，國防部都不用啟動調查嗎？

凌濤更點名嗆稱，民進黨政府曾經大聲高喊超思沒問題，結果檢調搜索調查，重重起訴相關人等；精明大律師顧立雄，漏了口風，檢調在告發後一定要盡速傳喚顧立雄，「顧立雄大律師，您準備好直球對決了嗎？我們準備好了！」

