諷高市早苗像「車力巨人」 洪秀柱乾女兒遭轟

日本首相高市早苗近日提出「台灣有事論」引發國際關注，卻遭國民黨中央委員黎子渝在社群媒體上嘲諷其外貌，將其與動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」角色進行比較。此事件迅速引發爭議，黎子渝不僅被揭露是資深國民黨員，更是前黨主席洪秀柱的乾女兒。

事件源於黎子渝在社群平台Threads上發布高市早苗與《進擊的巨人》中車力巨人角色的合成照片，並寫下「她真的好像」的評論。網友很快查出發文者黎子渝的背景，她不僅是國民黨中央委員兼資深黨代表，更是前黨主席洪秀柱的乾女兒，面對輿論批評，黎子渝選擇不予回應。

國民黨立委吳宗憲表示，他不同意也反對任何針對一個人外表、行為或說話方式的羞辱，強調外表是天生的，沒有必要做文章。民進黨立委陳培瑜則指出，所有政治人物應對自己的言論和行為更加謹慎，尤其是對台灣友好國家首相進行這樣的批評更是不恰當，呼籲黎子渝收回相關言論並道歉。

民進黨立委鍾佳濱更嚴厲批評，這種不入水準的言論只是彰顯發言者自己落後狹隘的性別意識。

