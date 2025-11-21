諷「安全指引」槓上林飛帆！謝寒冰：不是要萊爾校長親簽的垃圾

國防部推出新版「台灣全民安全指引手冊」，資深媒體人謝寒冰PO出一張有多本手冊遭丟棄的照片並開酸，國安會副祕書長林飛帆今天（21日）表示，謝寒冰2020年才說要發放，但如今卻嘲諷政府。對此，謝寒冰回應，「我當年希望的安全指引是什麼？是要你們現在這種萊爾校長親筆簽名的垃圾嗎？」

謝寒冰分享，朋友家樓下的廢紙箱內有好幾本安全指引。（圖／翻攝謝寒冰臉書）

林飛帆今天到台北市士林區後港里視察《全民安全指引》發放情況，面對媒體詢問，謝寒冰昨（20日）在臉書PO出某處廢紙箱中出現大量被丟棄的《全民安全指引》照片，並發文指出，「朋友家樓下的廢紙箱...預算就該浪費在『沒好』的事物上？」林飛帆說，「我昨天還前天也看到網路上有人提到謝寒冰2020年有一段在媒體上受訪的影片，說希望政府發放相關的安全指引給民眾，所以我不知道哪一個才是他的意見。」

林飛帆。（圖／中天新聞）

對此，謝寒冰今天在臉書上發文表示，「林飛帆要不要自己去看一下，我當年希望的安全指引是什麼？是要你們現在這種萊爾校長親筆簽名的垃圾嗎？」同時，謝寒冰也喊話林飛帆，明明前總統蔡英文2002年就說過「一國兩區」，為什麼蕭旭岑說就不行？你知不知道蔡英文到底意見是什麼？

