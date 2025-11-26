諷1.2兆軍購預算「丟水裡」 藍委喊F16V和海鯤號在哪：絕對嚴審

藍委指將嚴審總統賴清德所提1.2兆國防特別預算。李政龍攝



賴清德總統今（26日）提出新台幣 1.25 兆元國防特別追加預算，國民黨立委王鴻薇表示，這不只是歷年最高的特別預算，更是歷年規模最龐大的國防支出，質疑花了2472億購買的F-16V，原訂2026年就要全數交機，但國人到現在連影子都沒看到，花大錢軍購、東西不來跟「錢丟水裡」一樣，特別預算送到立院絕對嚴審。

另一位國民黨立委徐巧芯則到賴總統臉書底下留言說，今天怎麼沒有呼籲付款但貨未到的武器要儘速來台灣？ F16-V買這麼久了，要不要先來一架？ 海鯤號都要開始罰錢了，海測都沒有完成更不用說交艦，要不要先做好？ 軍人待遇條例都通過了，為了讓離退人數減少、加入軍旅者提升，要不要先依法行政？

王鴻薇下午在臉書發文說，花錢提升國軍的實力，絕對支持，但是到目前為止，軍購和國造潛艦的延宕狀況已經太過離譜。花了2472億購買的F-16V，原訂2026年就要全數交機，但國人到現在連一架的影子都沒看到。另外包含AGM-154空對地飛彈、Mk48重型魚雷、海鯤號潛艦、雲豹裝甲車的輪轂也全都延宕。

王鴻薇說，更令國人崩潰的是國造潛艦海鯤號，一艘要花500億，原定9月的海測確定跳票，11月交艦更是不可能，但日本的「蒼鯨號」只花148億已經下水，2027年就要服役。

她說，同樣受到美國壓迫提高國防預算，日本不過同意2027將達GDP的2％，韓國則是承諾2035年之前達GDP3.5％，台灣為何要迫不及待的舉債大幅擴張國防預算？看到烏克蘭的血淋淋教訓不夠嗎？我們到底有什麼底氣比日本和韓國還要大方？

王鴻薇表示，提醒賴清德，一般人民網購，錢付了沒有收到東西，這個叫詐騙。2019年付了2472億，到現在一架戰機都沒看到，這個叫什麼？這1.25兆特別預算送進立法院，一定嚴審，也要求賴政府，立法院已經通過的軍人加薪必須要依法編列。否則花大錢軍購，東西不來，就算來了，軍人也不夠，這樣亂花錢亂編預算跟錢丟水裡沒兩樣。

