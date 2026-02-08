諸哥亮來了！除夕夜合體陳美鳳超催淚 她揭秘大哥當年「無腳本」神功

豬哥亮透過AI重現身影。民視提供

《民視第一發發發》由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於2月16日除夕夜晚上6:30《娛樂超skr》獨家幕後搶先看，7點節目正開始。民視利用最新AI科技迎馬年，象徵民視數位化跨世代轉變，邀請到豬哥亮「現身」加入主持群，一起跟侯怡君、阿翔、籃籃訪問陳美鳳與畢書盡，豬式幽默經典再現，要讓全台灣觀眾在除夕夜再見秀場天王，曠世奇蹟經典再現。

AI變臉技術助豬式幽默重現 秀場天王驚喜訪問畢書盡

結合AI科技變臉，讓豬哥亮再現螢光幕。這一段讓跟豬哥亮合作過無數次的陳美鳳說：「被豬哥亮訪問時真的回憶湧上心頭，很高興AI科技把這位傳奇人物經典再現，也是電視首次創舉，讓年輕一輩的人再度認識這位秀場天王。」憶起當時合作陳美鳳感念豬哥亮的照顧，舞台上常常有滿滿的秀場哏，豬式幽默妙語如珠把風采都給來賓。

豬哥亮（左一）的身影重現。民視提供

侯怡君說豬大哥都是滿滿的爆笑哏現場即興發揮，沒有彩排也沒有腳本，腦筋夠快才能跟上他的節奏，侯怡君說：「感謝這一次很民視第一發發發》用AI科技，讓豬哥亮現身主持群，跟著一起訪問陳美鳳與畢書盡，讓觀眾看到豬哥亮訪問年輕偶像的風格，非常不一樣。」跟著豬哥亮主持多年的侯怡君，看到AI豬哥亮一出場，坦言滿滿感動

豬哥亮登場帶來滿滿感動。民視提供

阿翔也說訪問時覺得很溫馨又特別，沒能跟豬大哥一起當主持搭檔，這一次AI合作有種夢想成真；籃籃這次主持橋段特別打扮成豬哥亮還戴上經典馬桶蓋假髮，來向這位天王致敬，還有不少一來一往跟豬哥亮鬥嘴主持橋段，讓沒有經歷過豬哥亮年代的籃籃說：「特地看了很多豬大哥主持影片，也像很多前輩討教他的表演，希望這一次的演出，能夠讓大家再見到他的感覺。」



