諸多國內法違背CEDAW精神 人權會籲速修正

國家人權委員會今天(29日)舉行「CEDAW第五次國家報告獨立評估意見發表會」，對六大性別相關議題提出建言。國家人權委員會副主任委員、監委紀惠容指出，台灣有不少法律規範不符合CEDAW公約，包含《優生保健法》、《刑法》均尚未修正以保障女性身體自主權，以及跨性別免術換證規定亦尚未鬆綁等問題，都是歷屆國際審查委員關注的焦點。

為落實《消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)》的推動與監督，國家人權委員會副主任委員紀惠容和委員高涌誠共同督導完成「CEDAW第五次國家報告獨立評估意見」，並在今天發表報告內容。

廣告 廣告

紀惠容表示，行政院將在今年7月召開CEDAW第五次國家報告國際審查會議，國家人權委員會依法針對近4年政府落實CEDAW的情形，指出國内仍存在的結構性歧視、釐清政府作為和困境所在，以協助國際審查委員掌握我國婦女人權現況。報告內文就歧視定義、性別平等機制、性別暴力、工作家庭生活的平衡、女性參與公共事務及決策影響力以及移民、移工、原住民族、身心障礙、偏鄉地區及離婚的女性、多元性別族群(LBTI+)等不利處境群體婦女的處境提出40點監督意見及20項建議。

紀惠容表示，關於歧視女性的定義，我國尚未入法明定，因此各機關判定標準不一，她希望行政院盡速推動反歧視法立法；此外，國內有不少法律規範仍不符合CEDAW公約，歷年來已屢次遭國際審查委員關切，例如《優生保健法》名稱跟立意隱含對身心障礙者的歧視，《刑法》甚至仍有墮胎罪。她說：『(原音)我舉一個例，就是我們有墮胎罪，墮胎還要配偶的同意，這些都不符合CEDAW的規定；再來要講的就是有關跨性別要完成性別的手術，必須要割除他的器官才能登記變更(性別)，這種強制手術的要求，其實母法並沒有規定，這都完全只在一個函釋，所以這個部分我們希望內政部能夠正視。』

關於國家促進性別平等的預算，紀惠容指出，立法院去年刪減行政院性別平等處的業務費31.88%，人權與轉型正義處的業務費也被刪減26.11%，國家人權委員會更被大幅刪減業務費96.93%，已嚴重損害國家人權委員會的財務獨立與穩定。

在女性參政及決策影響力方面，紀惠容指出，整體而言，2000年以來，行政院女性閣員佔比從未達三分之一；根據2022年數據顯示，全國有2成8的議員選舉區以及5成1的鄉、鎮、市、區民代表選舉區完全沒有女性當選。紀惠容認為，這些數據都顯示女性參政仍有進步空間，她建議政府修正《政黨法》，明定政黨補助金應撥出一定比例用於促進女性參政，從制度上增進女性與多元性別團體參與公共事務的機會，並防止因參政遭受暴力與歧視。(編輯：沈鎮江)