諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽 日本JBCS及台北市福林綠分獲高低年級組冠軍

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽於19日至25日在嘉義市舉行，共有國內外258隊参賽，經過7天的塵戰成績出爐，低年級組前四名分別為冠軍台北市福林國小綠隊、亞軍新北市土城國小、季軍桃園市龜山國小、殿軍新北市眼鏡蛇隊；高年級組冠軍日本JBCS隊、亞軍台北市福林國小藍隊、季軍日本新瀉JBC隊、殿軍嘉義縣同仁國小隊。賽程結束立即在嘉義市棒球場舉行閉幕典禮，由嘉義市副市長林瑞彥代表市長黃敏惠和嘉義市棒球委員會主委李忠曆議員、中華民國學生棒球運動聯盟會長竇國紹、祕書長陳德華等頒獎給各組前四名優勝隊伍和個人獎項得主選手。

諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽作為國際間標誌性的賽事，今年再次開放報名即爆滿，共有258支國內外勁旅參賽，其中包括日本新潟JBC、東西、東北、JBCS、日僑雷公隊、新加坡BCS、韓國光州、香港純陽、聖安德烈等9支外國球隊，諸羅山盃持續扮演基層棒球與國際交流的重要平台。

黃敏惠市長表示，嘉義市在近日迎來320+1嘉義市城市博覽會、國際管樂節及諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽等許多重大活動，展現嘉義市以文化、音樂與體育與世界交流的成果。今年諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽再度迎來258支勁旅齊聚棒球原鄉-嘉義市，透過棒球運動交流學習。諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽是台灣國手與世界冠軍的搖籃，中華隊在世界12強棒球賽奪冠，中華隊28位選手名單中，有18人打過諸羅山盃少棒賽，感謝眾人努力，共同擦亮這個重要的運動賽事品牌，也希望更多人前來觀賽，為所有努力的選手送上加油。

林瑞彥副市長在閉幕典禮中指出，諸羅山盃不僅是競技舞台，更是培育選手成長的重要歷程。期勉選手們以平常心面對勝負，秉持「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，實踐堅持不懈、永不放棄的KANO精神，從每一場比賽中累積經驗、持續精進。而且諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽，已成為國內外國小棒球隊参賽的首選，今年共有國內外258隊参賽，相信明年還會增加。諸羅山盃不僅是台灣國手與世界冠軍的搖籃，中華隊在世界12強棒球賽奪冠，中華隊28位選手名單中，包括隊長陳傑憲共有18人都打過諸羅山盃少棒賽，可見這項比賽對選手的歷練是多麼受到重視。

教育處郭添財處長說，恭喜本屆榮獲佳績的隊伍，也期勉所有參賽選手將每次比賽經驗化為持續成長的養分，精進實力並勇敢迎接未來挑戰，珍惜在諸羅山盃與志同道合夥伴的珍貴回憶。而且今年適逢嘉義市建城321年，「320+1嘉義市城市博覽會」以整座城市為展場展現多元風貌，諸羅山少棒也以聯名賽事加入，共同以運動帶領城市前進，實踐市府「十大旗艦計畫」中教育新世代的核心目標。本屆諸羅山盃同步在嘉義縣市熱血開打，吸引258隊與9國勁旅參賽，以棒球熱力呼應城市博覽會的核心理念，展現嘉義市以運動、文化與創意交織的城市魅力。

圖：第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽於19日至25日在嘉義市舉行，共有國內外258隊参賽，經過7天的塵戰成績出爐，台北市福林國小綠隊勇奪低年級組冠軍，高年級組冠軍則由日本JBCS隊奪得，另外台北市福林國小藍隊也獲得高年級組亞軍，是賽績頗優的國內球隊。（記者吳瑞興攝）