諸羅山盃國際軟式少棒賽開幕 258支勁旅齊聚棒球原鄉

記者黃音文／嘉義報導

第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽於今(21)日在嘉義市立棒球場登場，由嘉義市長黃敏惠投出一球漂亮好球，宣告賽事隆重開幕。諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽作為國際間標誌性的賽事，今年再次開放報名即爆滿，共有258支國內外勁旅參賽，其中包括日本新潟JBC、東西、東北、JBCS、日僑雷公隊、新加坡BCS、韓國光州、香港純陽、聖安德烈等9支外國球隊，諸羅山盃持續扮演基層棒球與國際交流的重要平台。

黃敏惠市長表示，嘉義市在近日迎來320+1嘉義市城市博覽會、國際管樂節及諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽等許多重大活動，展現嘉義市以文化、音樂與體育與世界交流的成果。今年諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽再度迎來258支勁旅齊聚棒球原鄉-嘉義市，透過棒球運動交流學習。諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽是台灣國手與世界冠軍的搖籃，中華隊在世界12強棒球賽奪冠，中華隊28位選手名單中，有18人打過諸羅山盃少棒賽，感謝眾人努力，共同擦亮這個重要的運動賽事品牌，也希望更多人前來觀賽，為所有努力的選手送上加油。

教育處郭添財處長表示，本屆賽事特別邀請在嘉義市僑平國小、民生國中及嘉義高中完成三級棒球培訓的中華職棒統一7-ELEVEn獅隊陳重羽、陳重廷擔任代言人，他們在職棒舞台上展現的實力與韌性，是小選手們追夢路上的榜樣，期盼鼓舞孩子們勇於挑戰，從棒球場出發，開啟更多可能。

教育處表示，今年適逢嘉義市建城321年，「320+1嘉義市城市博覽會」以整座城市為展場展現多元風貌，諸羅山少棒也以聯名賽事加入，共同以運動帶領城市前進，實踐市府「十大旗艦計畫」中教育新世代的核心目標。本屆諸羅山盃同步在嘉義縣市熱血開打，吸引258隊與9國勁旅參賽，以棒球熱力呼應城市博覽會的核心理念，展現嘉義市以運動、文化與創意交織的城市魅力。

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開幕258支勁旅齊聚棒球原鄉。(圖/嘉義市政府提供攝)