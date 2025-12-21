諸羅山盃少棒賽開幕 258支勁旅齊聚棒球原鄉

第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今天在嘉義市立棒球場隆重開幕/嘉義市府提供





第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽於今(21)日在嘉義市立棒球場登場，由嘉義市長黃敏惠開球，宣告賽事隆重開幕。諸羅山盃今年再次開放報名即爆滿，其中包括日本新潟JBC、東西、東北、JBCS、日僑雷公隊、新加坡BCS、韓國光州、香港純陽、聖安德烈等9支外國球隊，共有258支國內外勁旅參賽。

黃敏惠表示，今年諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽再度迎來258支勁旅齊聚棒球原鄉嘉義市，諸羅山盃是台灣國手與世界冠軍的搖籃，中華隊在世界12強棒球賽奪冠，28位選手名單中18人打過諸羅山盃，感謝眾人努力，共同擦亮這個重要的運動賽事品牌，也希望更多人前來觀賽，為所有努力的選手送上加油。

教育處長郭添財表示，本屆賽事特別邀請在嘉義市僑平國小、民生國中及嘉義高中完成三級棒球培訓的中華職棒統一7-ELEVEn獅隊陳重羽、陳重廷擔任代言人，他們在職棒舞台上展現的實力與韌性，是小選手們追夢路上的榜樣，期盼鼓舞孩子們勇於挑戰，從棒球場出發，開啟更多可能。

教育處表示，今年適逢嘉義市建城321年，「320+1嘉義市城市博覽會」以整座城市為展場展現多元風貌，諸羅山少棒也以聯名賽事加入，共同以運動帶領城市前進，以棒球熱力呼應城市博覽會的核心理念，展現嘉義市以運動、文化與創意交織的城市魅力。

