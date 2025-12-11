諸羅山盃少棒賽12/19盛大展開 邀球迷來嘉義感受棒球原鄉魅力

（記者黃信峯／嘉義報導）2025年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽即將於12月19日至25日在嘉義縣市12面球場盛大展開，包含9支外國球隊在內，共計258隊參賽。嘉義市政府今（11）日上午於嘉義市立KANO棒球場前廣場舉辦記者會，由林瑞彥副市長、中華民國學生棒球運動聯盟會長竇國詔、秘書長陳德華、多位議員等貴賓出席，並誠摯邀請全國各地棒球愛好者蒞臨棒球原鄉觀賞精彩賽事，共同感受基層棒球的熱血與活力。

圖/第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽即將於12月19日至25日在嘉義縣市12面球場盛大展開，包含9支外國球隊在內，共計258隊參賽。記者黃信峯翻攝

林瑞彥表示，嘉義市 KANO 棒球場自 1918 年成立以來孕育無數傑出選手，象徵嘉義人永不放棄的 DNA。今年諸羅山盃集結 258 隊，包含 9 支國際隊伍，是難得的國際級交流舞台。期勉小選手們不僅作為參賽者，更作為嘉義市的主人，以熱情款待外縣市與國外隊伍，讓大家感受到嘉義的溫暖與真誠。

副市長林瑞彥以市政推動作為比喻，勉勵小選手們在比賽中學習團隊精神。市政推動就像打棒球，不能總想著全壘打，否則一旦揮棒落空便容易三振；必須踏實地一支安打接著一支安打，城市的進步才能穩健累積。每一場比賽面對的投手都不同，球路有直球、也有變化球，就如同市政推動會遇到各式挑戰，唯有彼此信任、隨時補位，才能有漂亮的 double play(雙殺) 精彩守備，讓團隊與城市都能順利向前。最後，祝福所有選手都能有最佳表現，並期盼冠軍能留在嘉義市。

林瑞彥副市長表示，這股熱血運動浪潮正與嘉義市KANO永不放棄的城市精神同頻共振，「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日至12月28日登場，全市化為展場，串聯無數精彩風景與故事。誠摯邀請全台朋友，在見證嘉義精彩賽事同時，一起來「+1」，探索棒球原鄉嘉義市，細細品味「嘉義式」的獨特美好，深度體驗這座幸福城市的無限魅力。

教育處長郭添財表示，本屆特別邀請在地成長茁壯的中華職棒統一7-ELEVEn獅隊陳重羽、陳重廷兩位選手作為代言人，兩位皆在僑平國小、民生國中及嘉義高中完成三級棒球培訓，於2017年中華職棒季中選秀會獲統一7-ELEVEn獅隊第一及第二指名。陳重羽選手更於2018、2023年兩度獲選中華職棒年度最佳十人獎捕手獎項，並入選第六屆世界棒球經典賽資格賽中華成棒代表隊，兩位選手的亮眼表現不僅讓我們倍感光榮，也是所有參賽選手學習的榜樣。

本屆賽事兩位代言人陳重羽、陳重廷也分享，回憶兒時在僑平國小接觸棒球的經驗，是他們成長過程中最純粹、最快樂的時光。小學時能在球場奔跑、專注練習，是培養興趣與韌性的關鍵；即便在求學與訓練之間曾遇到挑戰，這段歷程始終成為延續棒球夢的重要力量。兄弟倆勉勵現場小選手們，把握這段能盡情揮灑與探索的年紀，該讀書就讀書、該練球就練球，開心享受棒球帶來的單純與熱情。最後，在320+1嘉義市城市博覽會開幕之際，他們也以賽事口號喊話-「2025 諸羅山盃，全嘉一起飛！」

