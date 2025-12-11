諸羅山盃少棒賽12/19開打 感受熱血與活力

記者黃音文／嘉義報導

2025年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽即將於12月19至25日在嘉義縣市12座球場盛大展開，包含9支外國球隊在內，共計258隊參賽。嘉義市政府今（11）日於嘉義市立KANO棒球場前廣場舉辦記者會，副市長林瑞彥、中華民國學生棒球運動聯盟會長竇國詔、秘書長陳德華、多位議員等貴賓出席，並誠摯邀請全國各地棒球愛好者蒞臨棒球原鄉觀賞精采賽事，共同感受基層棒球的熱血與活力。

林瑞彥表示，嘉義市KANO棒球場自1918年成立以來孕育無數傑出選手，象徵嘉義人永不放棄的 DNA。今年諸羅山盃集結258隊，包含9支國際隊伍，是難得的國際級交流舞台。期勉小選手們不僅作為參賽者，更作為嘉義市的主人，以熱情款待外縣市與國外隊伍，讓大家感受到嘉義的溫暖與真誠。

廣告 廣告

林瑞彥以市政推動作為比喻，勉勵小選手們在比賽中學習團隊精神。市政推動就像打棒球，不能總想著全壘打，否則一旦揮棒落空便容易三振；必須踏實地一支安打接著一支安打，城市的進步才能穩健累積。每一場比賽面對的投手都不同，球路有直球、也有變化球，就如同市政推動會遇到各式挑戰，唯有彼此信任、隨時補位，才能有漂亮的 double play精采守備，讓團隊與城市都能順利向前。最後，林瑞彥也祝福所有選手都能有最佳表現，並期盼冠軍能留在嘉義市。

嘉義市教育處長郭添財表示，這屆特別邀請在地成長茁壯的中華職棒統一7-ELEVEn獅隊陳重羽、陳重廷兩位選手作為代言人，兩位皆在僑平國小、民生國中及嘉義高中完成三級棒球培訓，於2017年中華職棒季中選秀會獲統一7-ELEVEn獅隊第1及第2指名。陳重羽選手更於2018、2023年兩度獲選中華職棒年度最佳十人獎捕手獎項，並入選第6屆世界棒球經典賽資格賽中華成棒代表隊，兩位選手的亮眼表現不僅讓我們倍感光榮，也是所有參賽選手學習的榜樣。

2025年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽記者會，嘉義市副市長林瑞彥、中華民國學生棒球運動聯盟會長竇國詔、秘書長陳德華等貴賓一同合影。(嘉義市政府緹供)