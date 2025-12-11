諸羅山盃少棒賽12/19開打 陳重羽、陳重廷代言力挺

統一獅隊陳重羽、陳重廷邀請全國各地棒球愛好者，蒞臨棒球原鄉觀賞精彩賽事／嘉義市府提供





2025年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，將於12月19日至25日在嘉義縣市12座球場盛大展開，包含9支外國球隊在內，共計258隊參賽，本屆特別邀請嘉義市出身的中華職棒統一獅隊陳重羽、陳重廷兄弟檔作為代言人，邀請全國各地棒球愛好者蒞臨棒球原鄉觀賞精彩賽事，共同感受基層棒球的熱血與活力。

嘉義市府今（11）日在嘉義市立KANO棒球場前廣場舉辦記者會，由副市長林瑞彥代表市長黃敏惠出席。林瑞彥表示，嘉義市 KANO 棒球場自 1918 年成立以來孕育無數傑出選手，象徵嘉義人永不放棄的 DNA。期勉小選手們不僅作為參賽者，更作為嘉義市的主人，以熱情款待外縣市與國外隊伍，讓大家感受到嘉義的溫暖與真誠。

市府教育處處長郭添財表示，本屆特別邀請在地成長茁壯的中華職棒統一7-ELEVEn獅隊陳重羽、陳重廷兩位選手作為代言人，兩位皆在僑平國小、民生國中及嘉義高中完成三級棒球培訓，於2017年中華職棒季中選秀會獲統一7-ELEVEn獅隊第一及第二指名。

陳重羽更於2018、2023年兩度獲選中華職棒年度最佳十人獎捕手獎項，並入選第六屆世界棒球經典賽資格賽中華成棒代表隊，兩位選手的亮眼表現不僅讓我們倍感光榮，也是所有參賽選手學習的榜樣。

陳重羽、陳重廷分享，回憶兒時在僑平國小接觸棒球的經驗，是成長過程中最純粹、最快樂的時光。兄弟倆勉勵現場小選手們，把握這段能盡情揮灑與探索的年紀，「該讀書就讀書、該練球就練球」，開心享受棒球帶來的單純與熱情。

