諸羅山盃少棒賽12/19開打 陳重羽、陳重廷兄弟檔代言

2025年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於12月19日至25日在嘉義縣市12面球場展開，包含9支外國球隊在內共計258隊參賽。嘉義市政府12月11日於嘉義市立KANO棒球場前廣場舉辦記者會。

2025年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於12月19日至25日在嘉義縣市12面球場展開 。（圖／嘉義市政府提供）

副市長林瑞彥表示，嘉義市KANO棒球場自1918年成立以來孕育無數傑出選手，象徵嘉義人永不放棄的DNA。今年諸羅山盃集結258隊，包含9支國際隊伍，是難得的國際級交流舞台。他期勉小選手們不僅作為參賽者，更作為嘉義市的主人，以熱情款待外縣市與國外隊伍，讓大家感受到嘉義的溫暖與真誠。

僑平國小與代言人陳重羽、陳重廷互贈紀念品 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥以市政推動比喻棒球，勉勵小選手們學習團隊精神。他指出，市政推動就像打棒球，不能總想著全壘打，否則一旦揮棒落空便容易三振，必須踏實地一支安打接著一支安打，城市的進步才能穩健累積。每一場比賽面對的投手都不同，球路有直球、也有變化球，就如同市政推動會遇到各式挑戰，唯有彼此信任、隨時補位，才能有漂亮的雙殺精彩守備，讓團隊與城市都能順利向前。

林瑞彥補充，這股熱血運動浪潮正與嘉義市KANO永不放棄的城市精神同頻共振，「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日至12月28日登場，全市化為展場，串聯無數精彩風景與故事。他誠摯邀請全台朋友，在見證嘉義精彩賽事同時，一起來「+1」，探索棒球原鄉嘉義市，細細品味「嘉義式」的獨特美好，深度體驗這座幸福城市的無限魅力。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊陳重羽、陳重廷兩位選手作為代言人 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處處長郭添財表示，本屆特別邀請在地成長茁壯的中華職棒統一7-ELEVEn獅隊陳重羽、陳重廷兩位選手作為代言人，兩位皆在僑平國小、民生國中及嘉義高中完成三級棒球培訓，於2017年中華職棒季中選秀會獲統一7-ELEVEn獅隊第一及第二指名。陳重羽選手更於2018年、2023年兩度獲選中華職棒年度最佳十人獎捕手獎項，並入選第六屆世界棒球經典賽資格賽中華成棒代表隊。

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽 。（圖／嘉義市政府提供）

本屆賽事代言人陳重羽、陳重廷分享，回憶兒時在僑平國小接觸棒球的經驗，是他們成長過程中最純粹、最快樂的時光。小學時能在球場奔跑、專注練習，是培養興趣與韌性的關鍵，即便在求學與訓練之間曾遇到挑戰，這段歷程始終成為延續棒球夢的重要力量。兄弟倆勉勵現場小選手們，把握這段能盡情揮灑與探索的年紀，該讀書就讀書、該練球就練球，開心享受棒球帶來的單純與熱情。在320+1嘉義市城市博覽會開幕之際，他們也以賽事口號喊話「2025諸羅山盃，全嘉一起飛！」

