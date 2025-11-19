諸羅紀登台北101 城隍爺守護精神再現

嘉義城隍廟參加「諸羅紀：人在‧神在‧城就在」展演。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義城隍廟參加文化部等單位策展之「嘉義市特色元素文化科技內容展演—諸羅紀：人在‧神在‧城就在」，即日起至十一月二十六日在台北一０一展出。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，此次展覽以「文化╳信仰╳科技」為核心，從台灣民間信仰的城市宗教守護精神出發，透過數位影像、動作捕捉與沉浸式體驗，重新詮釋「城隍」、「家將」等信仰符號。這是嘉邑城隍爺首次現身台北一０一，共同見證人在、神在、城就在的時刻。

策展人童譯白表示，「諸羅紀」是一場文化與科技交織的實驗，「希望讓觀眾重新理解信仰不只是儀式，而是城市精神的具象。透過科技把『守護』的能量帶回現代生活」。

市長黃敏惠指出，此次展覽不僅展現嘉義深厚的信仰文化底蘊，更象徵地方文化向世界交流的重要一步。「嘉義的城隍信仰蘊含人與城、神與民的連結，這份守護精神經由科技被再現、被看見，也讓更多人重新認識嘉義的文化能量」。