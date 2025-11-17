《諸羅紀：人在・神在・城就在》沉浸式光影展

(記者廖建智嘉義報導)

由文化部、嘉義市政府指導，文化內容策進院支持，嘉義市政府文化局、白鹿動畫與再現影像共同主辦的《嘉義市特色元素文化科技內容展演—諸羅紀：人在・神在・城就在》，(14)日在台北 101 五樓「双融域 AMBI SPACE ONE」舉行記者會，嘉義市長黃敏惠率市府團隊與文策院院長王敏惠攜手為活動揭開序幕，長期守護地方的嘉義城隍爺神尊更首次現身台北101，現場展演「家將走陣」技藝，展現傳統與科技對話、藝術與文化結合「人在、神在、城就在」的新樣貌。



黃敏惠市長表示，嘉義市擁有深厚的歷史與文化底蘊，是一座充滿潛力的文化城市。特別感謝文策院自去年與市府簽署MOU後積極投入合作，透過文化內容與科技載體結合，成功讓策展團隊以在地視角，將嘉義深厚的宗教文化與城市故事轉化為具現代感的創新展覽。此次展覽亮點包括「家將動態捕捉 × 4D 再現」、「沉浸式光影劇場」與「交趾陶數位動畫」，以科技重構信仰儀式的精神能量，讓觀眾在光影中感受守護與共生的文化意象。



黃敏惠市長感謝嘉義城隍廟的支持，能讓嘉義的守護神—城隍爺親臨記者會現場，也讓這場展覽不僅是預告，更讓世界看見我們如何用藝術、科技與信仰，共同打造城市的新樣貌。黃敏惠市長也預告，今年適逢嘉義建城321週年，市府將於12月12日至12月28日盛大舉辦「320+1 嘉義市城市博覽會」，以三大展區呈現嘉義的過去、現在與未來，希望大家透過此次沉浸式光影展感受搶先嘉義的宗教人文之美，年底時共同「來嘉」，參與城市博覽會，從文化、社會、經濟、都市與產業等面向展現嘉義市的多元面貌。



文化局長謝育哲表示，本次在台北101的展出，不只是帶來嘉義的文化符號，更是一場文化創新的實驗。我們把「傳統」當作素材，讓它在新的技術、光影與敘事中重新被看見。本次展覽以全台唯一「搬進台北101的神轎」揭開序幕，讓民眾近距離感受嘉義城隍爺百年神轎的文化力量，看見不只是遶境神器，更是一部活著的城市史。展場更透過4D動態捕捉技術再現家將威武身段，觀眾可與神將「正面對視」，感受傳統儀式的震撼；嘉義代表性的交趾陶也以全新方式亮相，經數位動畫轉化成宛如「玩具總動員」般的活潑角色，展現百年工藝的生命力。沉浸式光影場景則帶領觀眾穿越300年嘉義脈動，體驗如同走入台灣版奇幻冒險的歷史旅程。夜間限定的「驅魔夜殿」與「鬼怪咖啡館」更為展覽注入潮流能量，從白天的信仰儀式到夜晚的派對氛圍，結合DJ、創意料理、阿里山咖啡與互動祈福，打造跨越傳統與現代的全新娛樂體驗。



文策院院長王敏惠表示，《諸羅紀：人在・神在・城就在》為文化內容策進院「2025年文化科技內容聯合徵件」成果，是文策院長期致力於推動文化科技融合，支持地方政府以科技賦能文化內容的重要展現。文策院作為中介平台，核心任務就是「鏈結與整合資源」，而這次與嘉義市共同打造的展覽正是一個成功典範。期待能將這樣的合作模式複製到更多城市，透過文化內容作為載體，運用科技工具推進城市行銷，讓文化成為城市推廣的重要力量。



台北展期自11月12日至11月26日，於台北101五樓双融域 AMBI SPACE ONE售票展出。結束後將於 12 月12日至115年5月31日移展嘉義市立博物館，透過更多元展示內容作為「320+1嘉義市城市博覽會」重點展區，以「嘉」義元素為起點，台北首展後回「嘉」，象徵文化的循環與再生，開啟台灣文化走向世界的新路徑。



嘉博館臉書專頁｜https://www.facebook.com/cymmuseum