諸葛四郎動畫電影助力警政宣導 警局感謝基金會熱心公益

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【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為響應警察節系列活動，並以多元、寓教於樂方式推廣反詐防暴及婦幼安全宣導，警察局規劃辦理「諸葛四郎大戰魔鬼黨」動畫電影放映會，感謝財團法人諸葛四郎藝術文化基金會熱心公益，致贈嘉義市政府警察局「諸葛四郎大戰魔鬼黨」動畫電影公播版，協助推動警政宣導工作。

「諸葛四郎」為臺灣經典漫畫角色，作品內容富含正義、勇氣與團結精神，本次透過動畫電影放映方式，結合警察節系列活動，期望以親切、生動的媒介，提升民眾對反詐騙、防制暴力及婦幼安全議題之關注，讓警政宣導更貼近生活，也更容易被不同年齡層接受。

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警察局表示，詐騙手法日新月異，家庭暴力、兒少保護及婦幼安全等議題亦需要社會各界共同重視。本次承蒙財團法人諸葛四郎藝術文化基金會支持，致贈動畫電影公播版，不僅豐富警察局宣導素材，也展現民間團體與警察機關攜手合作、共同守護社會安全的公益精神。

為表達謝忱，警察局將於電影放映會中公開致贈感謝狀予財團法人諸葛四郎藝術文化基金會，感謝其支持警政工作與公益宣導。未來也將持續結合民間資源，運用創新宣導方式，深化反詐防暴及婦幼安全觀念，共同打造安全、友善的生活環境。

圖：為響應警察節系列活動，並以多元、寓教於樂方式推廣反詐防暴及婦幼安全宣導，警察局規劃辦理「諸葛四郎大戰魔鬼黨」動畫電影放映會，感謝財團法人諸葛四郎藝術文化基金會熱心公益，致贈嘉義市政府警察局「諸葛四郎大戰魔鬼黨」動畫電影公播版，協助推動警政宣導工作。（記者吳瑞興翻攝）