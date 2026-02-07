諾亞方舟 厄瓜多原住民為亞馬遜留種

在氣候變遷與長期伐木的壓力下，亞馬遜雨林中，愈來愈多原生植物正面臨消失的風險。一個來自厄瓜多原住民社群的家庭，花了將近25年，深入叢林蒐集與保存種子，努力為雨林延續生命。

在亞馬遜雨林深處，許多植物正在瀕臨消失。

種子守護者 普查：「20年前，很多植物每年都會結籽，現在因為氣候變遷，已經不是這樣了，有些植物要2年、3年，甚至5年才會結籽。」

為了拯救瀕危植物，普查創立了一座專門保存種子的植物園，20多年來，他經常獨自深入叢林尋找種子，往往一趟就要長達5天。即便如此，他依然經常空手而返，因為嚴重的乾旱，已經讓許多植物不再每年結籽。但在一家人共同努力下，依然看到了令人欣慰的成果。

廣告 廣告

第二代種子守護者 普查：「我們保留這片森林，是為了替哺乳動物種植食物，打造天然的覓食環境，觀察動物吃哪些植物，再多種一些，越來越多原本已經消失的動物，都開始回到這裡。」

這座植物園已被厄瓜多政府認證為原生種子保存基地，在長期伐木與氣候變遷的壓力下，這樣自發性的行動，正成為雨林復育的重要一環。

種子守護者 普查：「我打造這座植物園，是希望它能成為一座，活生生的圖書館，供後世學習研究，如果我們不這麼做 一切都會消失。」

更多 大愛新聞 報導：

