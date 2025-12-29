一諾千金！吊車大王奔赴光復鄉 捐百萬巡邏車暖警心

日前，花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪潰堤引發嚴重洪災，導致民宅與農田受損，連當地光復分駐所的巡邏車也被洪水吞沒，無法修復。面對災後警力裝備不足的困境，素有「新竹吊車大王」之稱的企業家胡漢龑得知消息後，迅速決定捐贈一輛全新巡邏車，從承諾到交車僅用了短短47天。

「新竹吊車大王」胡漢龑今日正式捐贈一輛全新巡邏車給花蓮縣警局，從承諾到交車僅用了短短47天。（圖/翻攝畫面，下同）

11月12日，胡漢龑在得知花蓮警方的困難後，立即聯繫花蓮縣警局，表達願意捐贈巡邏車的意願。他親自參與車輛選型與採購，並為車輛加裝警示設備和無線電系統，以確保能應對山區勤務需求。12月29日的新車交接儀式上，警方感動地表示，這輛巡邏車不僅是裝備上的補充，更是對基層員警的一場「即時雨」。

廣告 廣告

胡漢龑低調表示，他經常往返花東，目睹天災的無情，但也深知警察在救災中的重要性。他認為巡邏車是警察的「雙腳」，若沒有車輛，警察的救災行動將受到極大限制。他強調，捐贈巡邏車並非為了宣傳，而是希望能協助基層警力改善裝備不足的現實。

花蓮縣警察局局長陳百祿對胡漢龑的善舉表示高度讚賞，認為這不僅是一輛巡邏車的捐贈，更是公私部門攜手合作、共同守護地方安全的典範。他希望透過此次事件，能鼓勵更多企業與民眾關注公共安全，為社會注入更多正能量。

延伸閱讀

災區重建新里程！ 光復鄉10站YouBike前30分免費騎到明年2月

張善政率團隊送暖花蓮！捐款370萬助重建 徐榛蔚感謝又感動

影/馬太鞍溪疏浚砂石車互撞1人骨折 駕駛怒轟單位踢皮球