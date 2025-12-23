諾和諾德口服減重藥獲美批准 盤後股價上漲逾10%
美國食品暨藥物管理局正式批准丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）開發的全球首款口服減重藥，而這款藥物與減重注射藥物「週纖達諾特筆」的活性成分「司美格魯肽」相同。司美格魯肽最初是用於治療第2型糖尿病，再經過重新調整劑量後就變成可抑制食慾、改善代謝異常並且減少體重的體重管理藥物。
諾和諾德預計在明年初推出劑量從1.5毫克開始的減重口服藥，最低劑量的月費為149美元、約台幣4691元，只是諾和諾德沒有透露更高劑量的售價。
根據美國政府的數據顯示，約40%的美國成年人患有肥胖症，而約有12%的美國成年人表示，他們正在服用具有這些成分的減重藥物。此外，獲得批准的消息公布後，諾和諾德在紐約上市的股票盤後交易中則上漲了10.56%，來到53.18美元。
世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros A. Ghebreyesus）表示，「肥胖是這個時代最嚴重的公衛挑戰，全球有超過10億人與肥胖共存，預計到2030年會翻倍。去年全球已經有370萬人死於肥胖，對醫療系統和經濟造成巨大壓力。」
根據統計，全球有13%的育齡女性深受多囊性卵巢症候群的影響，導致她們體重迅速增加和不孕，因此美國有越來越多的女性使用這類的減重藥控制過多的雄性激素，只是目前還不清楚病情的改善是因為體重減輕，或是還有其他更直接的作用。
36歲多囊性卵巢症候群患者阿達亞回應，「很多藥廠不願意對女性展開試驗，因為多囊性卵巢症候群被認為是生育的疾病，因此普遍的認知是沒有人願意讓孕婦參與藥物試驗。」
諾和諾德的週纖達瘦瘦針在2021年獲准在美國生產，而它的股價已經成長超過3倍。根據《彭博社》的報導，諾和諾德去年的市值為5700億美元，已經超過丹麥在2024年的GDP 4294.6億美元。
