諾和諾德「口服減肥神藥」FDA准了 死對頭禮來 這時間跟進





根據《彭博社》報導，美國FDA於12月22日批准了諾和諾德的「口服版減肥神藥」，是瘦瘦針Wegovy的口服版本，日前遭禮來在瘦瘦針市場打趴的股價又起死回生，諾和諾德的股價在美股盤後交易中一度上漲約10%，夜盤延續漲勢，現漲近10%，也讓諾和諾德與禮來的激烈競爭中暫時領先。

根據諾和諾德的聲明，這款口服新藥將於明年1月初在美國上市。價格爲每月149美元，若擁有醫療保險，每月費用可能低至25美元。諾和諾德的CEO在聲明中表示，「Wegovy口服藥爲患者提供了一個全新、便捷的治療選擇，可以幫助他們開始或繼續他們的減重旅程。」

諾和諾德的CEO強調，目前沒有其他口服藥品能達到Wegovy口服藥的減重效果；至於禮來的同類型口服藥，也預計在2026年3月獲批，禮來與諾和諾德的競爭還在繼續。

而日前美國最大藥廠禮來（Eli Lilly）公布Q3財報，營收達到176億美元，年增56%，均季EPS來到7.02元，全年營收約落在630至635億美元之間，EPS預估落在23至23.7美元。業績公布後，禮來的股價大漲33.67美元，股價達到896.53美元，市值來到8475.65美元。

對此，財信傳媒董事長謝金河說明，從禮來公佈業績來看，一季176億美元的營收是很可怕的，台灣的生技產業去年創造1.8兆台幣的市值，但只貢獻8000億台幣左右的營收，單看禮來一季營收就超過5000億台幣，這個就可以看出威力。

謝金河分析，禮來的高營收來自糖尿病及減重的GLP-1，禮來的產品和減重、糖尿病有關的，一個是Mounjaro（猛健樂），第三季營收65.2億美元，另一款Zepbound，營收35.9億美元，這兩款和瘦瘦針有關的用藥，光一季貢獻超過100億美元的營業額。

謝金河表示，過去外界猜想，誰會是下一個「兆美元企業」？Jp Morgan，禮來，Walmart及甲骨文都是潛在的挑戰者，不過從成長力來看，禮來愈來愈有機會。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

