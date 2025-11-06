諾和諾德 榮獲天下永續公民獎

從偏鄉健康衛教、關懷弱勢公益行動、推動肥胖與慢性病防治，到綠電導入與低碳物流轉型，台灣諾和諾德榮獲2025《天下永續公民獎》「外商企業獎」，為今年唯一得獎的外商藥廠。此外，諾和諾德日前也在《時代雜誌》最新公布的「2025全球最佳企業」中，名列高居全球第15位，為全球排名最領先的國際藥廠。

《天下雜誌》主辦的2025《天下永續公民獎》於今（7）日舉行頒獎典禮，表彰台灣最佳永續企業與機構組織。

作為全球肥胖症與糖尿病照護的領航者，諾和諾德長期肩負推動公共衛生轉型的使命與企業承諾，為台灣率先引進突破性的GLP-1創新治療，並連續三年獲得「國家新創獎」。肥胖症與糖尿病與心血管疾病及多種癌症息息相關，其防治正呼應政府「健康台灣」政策的核心目標。

在環境永續方面，台灣辦公室也預計於2025年底全面導入綠電，達成100％再生能源替代，甚至將超額覆蓋使用量，顯著降低溫室氣體排放。該公司同時推動綠能公司車與低排放通勤方案，並於物流與配送導入減碳包裝與路線優化，以實際行動落實減碳轉型，為全球「零碳未來」貢獻力量。

在社會參與方面，諾和諾德致力推動公共衛生與慢病防治。該公司與都市原住民青年「熱原拳擊隊」合作，在年度環島「洄游計畫」中倡議慢病預防，結合拳擊推廣與健康衛教，協助原住民族將健康觀念帶回部落，提升社區健康意識；同時也與安得烈食物銀行合辦CSR志工日，攜手小胖威利病友關懷協會成員包裝長青食物箱，幫助超過800人次弱勢家庭。

此外，諾和諾德與國家衛生研究院簽署合作備忘錄（MOU），並於近期與專家學者共同推出全台首份《台灣失智症風險因子管理白皮書》，從肥胖、糖尿病、高血壓等可控制因子出發，提出具體預防建議，強化慢病與失智防治，邁向「健康台灣」願景。

台灣諾和諾德總經理杜翰思（Hans Duijf）表示：「諾和諾德秉持『三重底線』之經營理念，在環境責任、社會責任與財務責任之間取得平衡，致力為社會創造價值。這份得來不易的獎項是一項重要肯定，應歸功於我們全體員工，他們不辭辛勞、持續為病患帶來福祉，並以行動實踐企業永續與ESG精神。」