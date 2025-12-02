諾姆怒批某些國家「向美國輸出殺手」 提議實施全面旅行禁令

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在華府國民警衛隊成員遭槍擊後，於1日提出對「向美國輸出殺手、寄生蟲和福利依賴者」的國家實施「全面旅行禁令」的建議。

美國國土安全部長諾姆。（圖／美聯社）

諾姆在社群平台X上發文表示：「我剛與總統會面。我建議對每個該死的、向我們國家輸出殺手、寄生蟲和福利依賴者的國家實施全面旅行禁令。」她補充道：「我們的先祖是用鮮血、汗水和對自由的堅定熱愛建立這個國家的——不是讓外國入侵者屠殺我們的英雄、榨乾我們辛苦賺來的稅金，或搶奪本應屬於美國人的福利。我們不要他們，一個也不要。」

國土安全部當晚並未立即回應有關諾姆所指的是哪些具體國家。美國總統川普（Donald Trump）在其社群平台Truth Social上分享了諾姆的貼文，但未對此發表評論。

上週華盛頓發生的國民警衛隊成員巡邏時遭槍擊事件，導致一名警衛隊員死亡，另一人重傷。事件發生後，川普政府加強了對移民的打擊力度。國土安全部確認，嫌犯是一名阿富汗籍人士，於2021年9月美軍撤離阿富汗後合法進入美國。

川普在槍擊事件發生數小時後表示：「我們現在必須重新審查在拜登執政期間從阿富汗進入我們國家的每一位外國人，並採取一切必要措施，確保驅逐任何不屬於這裡或無法為我們國家增添價值的外國人。」次日，川普在社群媒體上宣布計劃「永久暫停」來自他所描述的「第三世界國家」的所有移民。

而諾姆提出的旅行禁令提議是川普政府限制移民政策的最新舉措。今年6月，川普簽署了一項公告，禁止包括阿富汗、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門在內的12個國家的公民入境美國。

