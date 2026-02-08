諾姆·喬姆斯基曾建議愛潑斯坦如何應對「可怕的」媒體報導

在2019年2月的電子郵件中，這位聲名狼藉的金融家向喬姆斯基詢問自己是該「為自己辯護」，還是「試著置之不理」。 [House Oversight Committee Democrats / Reuters]

新公開的檔案顯示，傑佛瑞·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）曾向語言學家諾姆·喬姆斯基（Norm Chomsky，杭士基）尋求建議，針對外界對他性販運指控的「腐敗不堪」（putrid）新聞報導該如何處理。

在2019年2月的電子郵件中，這位聲名狼藉的金融家向喬姆斯基詢問自己是該「為自己辯護」，還是「試著置之不理」。一封看似來自喬姆斯基的回覆，對愛潑斯坦所受到的「可怕對待」以及「對女性虐待議題發展出的歇斯底里」表達遺憾。

「雖然說出來很痛苦，但我認為最好的做法是置之不理。」這封郵件寫道。

這段往來是美國政府對愛潑斯坦調查最新一批公開檔案的一部分。BBC已聯繫喬姆斯基的妻子兼發言人瓦萊麗亞·喬姆斯基（Valéria Chomsky）尋求評論。

喬姆斯基的名字出現在檔案中，並不代表他有任何不當行為。

這些文件顯示愛潑斯坦、喬姆斯基與瓦萊麗亞之間有多項主題的通信，從學術論文到安排見面等等。

愛潑斯坦於2019年7月被捕，同年8月在紐約監獄牢房中被發現死亡，當時他正等待性販運指控的審判。

現年97歲的喬姆斯基在2023年曾對《華爾街日報》談及他與愛潑斯坦的關係：「第一個回應是，這不關你的事，也不關任何人。第二是我認識他，我們偶爾見面。」

事實上，愛潑斯坦寫信給喬姆斯基的時間點，正是《邁阿密先驅報》（Miami Herald）刊登一系列調查報導之際，該報導聚焦愛潑斯坦及其在2008年達成的認罪協商（讓他免於聯邦性販運審判）。

「諾姆，我很想聽聽你的建議，該如何處理這些腐敗不堪的媒體報導，」愛潑斯坦寫道，並表示媒體報導已「失控螺旋般上升」。

「要不要找人寫一篇專欄文章？為自己辯護？還是試著忽略？畢竟群眾是很危險的。」他問道。

文件標記為諾姆·喬姆斯基的帳號回覆：「禿鷹最渴望的就是公開回應，一旦有了回應，就等於開啟大門，讓毒液般的攻擊蜂擁而至，其中許多都來自那些只想博取眼球的人或形形色色的怪人。」

「尤其是在如今對虐待女性的歇斯底里情緒高漲的情況下，甚至連質疑一項指控都被視爲比謀殺還嚴重的罪行，」電子郵件補充道。

瓦萊麗婭·喬姆斯基在聲明中表示，她認為愛潑斯坦試圖利用她的丈夫。

「愛潑斯坦曾向諾姆聲稱自己受到了不公正的迫害，而諾姆則以自己在政治爭議中與媒體周旋的經歷為例。愛潑斯坦編造了一個關於他案件的操縱性敘事，而諾姆出於善意，對此深信不疑。」

文件似乎還顯示，這對夫婦曾向這位金融家諮詢利息支付以及如何與子女溝通財務狀況等問題。

「N（諾姆）想把下面這封信寄給孩子們，」使用瓦萊麗亞·喬姆斯基的郵箱在2017年9月寫道。「有什麼建議嗎？有什麽要補充嗎？」

「歡迎提出意見，我們信任你。」這電子郵件結尾這樣寫道。

愛潑斯坦與喬姆斯基之間的往來此前也出現在其他已公開的文件中。2025年釋出的檔案顯示兩人多年來多次互傳訊息，愛潑斯坦還邀請喬姆斯基到他家住。

在一封日期不明的支持信（包含在這批郵件檔案中），喬姆斯基表示他跟愛潑斯坦兩人曾進行「許多長時間且常常深入的討論」。