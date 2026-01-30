諾救浪浪「狗卻丟在收容所」？賓賓哥承團隊首度回應了

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

公益網紅「賓賓哥」（江建樺）過去常在社群平台分享行善與救援內容，累積不少關注，也屢次引發討論。上月他曾在直播中救助一隻流浪犬，並表示已將毛孩子送醫治療、暫時安置於公司照顧，並承諾將為牠尋找適合的家庭送養。不料近日卻有網友發現，該犬隻出現在動物收容所，引發「假行善、真棄養」質疑。對此，賓賓哥團隊首度對外發表完整聲明回應。

賓賓哥先前直播救援一隻流浪犬，事後卻被發現狗隻出現在動物收容所，掀起爭議。（圖／賓賓哥臉書）

賓賓哥團隊表示，該犬隻為主動救援的傷病老犬，後續是否安置於動物之家，係經動保處專業評估後所做的決定，並非置之不理。聲明指出，狗狗最初是在公司門口被發現，當時身體虛弱且有外傷，疑似遭遇車禍，團隊第一時間將牠送往動物醫院治療，並支付數萬元醫療費用，相關收據皆完整保留。經獸醫評估，該犬年齡約15至16歲，因年事已高、骨骼狀況不佳且視力退化，無法進行手術，整體健康狀況並不樂觀。

團隊進一步還原照顧過程指出，狗狗出院後曾被接回公司照顧近一個月，期間由具備養狗經驗的員工悉心照料。然而，由於狗狗年老失智、視力不佳，加上公司為開放式佛堂空間、車輛進出頻繁，即使設有監視器，仍不慎發生走失情況。團隊發現後立即全員外出尋找，賓賓哥也在直播中公開呼籲協尋。

隨後，團隊接獲熱心民眾通知，得知狗狗已被送往板橋動物之家，賓賓哥與團隊成員也親自前往探視了解狀況。至於未將狗狗領回的原因，團隊解釋，是基於狗狗安全與健康的整體考量。由於公司環境對視力不佳、行動不便的老犬仍存在風險，在動物之家建議下，考量該處具備保暖燈、專業醫療人員，並能針對老犬骨骼與眼疾提供全天候照護，最終決定讓狗狗留在動物之家安養。

賓賓哥團隊強調，若真有心棄養，當初不必投入高額醫療費用救治流浪犬；救援行為本就出於善意，但不代表必須在不適合的環境中強行安置，否則反而可能對動物造成傷害。對於外界將此事操作為「棄養」的相關指控，團隊表達遺憾，並呼籲外界理解完整事實，勿以片段資訊妄下定論。

