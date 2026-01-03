諾查丹瑪斯2026預言詩句 遭認暗示台灣恐捲入致命海戰

被稱為「末日預言家」的16世紀占星師諾查丹瑪斯（Michel de Nostredame），其著作《百詩集》（Les Prophéties）被後世解讀曾精準預測倫敦大火、希特勒崛起、911恐怖攻擊、新冠疫情等重大事件。隨著2026年到來，專家聚焦於編號「26」的詩句進行解讀，其中《第七世紀》第26首描述「小船與槳帆船環繞7艘船，致命戰爭將被引爆」，被認為暗示台灣、大陸及東南亞鄰國恐捲入海上軍事衝突。

《紐約郵報》報導，身兼醫師與教會異議者的諾查丹瑪斯，世界觀深受《舊約聖經》審判意象影響，加上妻子與年幼子女死於瘟疫的創傷，使其人生充滿對毀滅的想像。無法拯救至親的他，似乎選擇以預言方式向後世示警即將到來的災難。1555年出版的《百詩集》以近似詩歌的4行詩形式，描寫血雨、烈火與崩壞，成為流傳數百年的經典文本。

2026年到來，外界解讀詩文編號為「26」的段落，《第一世紀》第26首提到「偉大之人將在白晝被雷擊擊倒」，被解讀為重要男性政治人物可能遭刺殺，或政權因突發事件而瞬間垮台。同首詩中出現的「蜂群」意象，則被陰謀論者視為群體意識強烈、帶有極權傾向的意識形態持續擴張的象徵。報導甚至指出，黑色既是蜂群的顏色，也常被法西斯主義採用，暗示2026年全球政治恐怕仍不平靜。

《第二世紀》第26首寫道「因城市的恩惠，提契諾將血流成河」，提契諾是瑞士南部的義語區。報導指出，「血」未必代表殺戮，有觀點認為這並非指戰爭，而是象徵近年當地推動的臍帶血幹細胞保存政策，出現捐贈與保存數量激增的現象。

專家分析指出，《第七世紀》第26首中的「7艘船」極可能隱喻大陸、台灣、越南、馬來西亞、汶萊、印尼與菲律賓等7個在南海及周邊海域有主權重疊主張的政權，暗示該區域緊張局勢恐將升級為海上軍事衝突。報導指出，這些國家正好涉及重疊的海域主權主張，使得此段詩句被視為對大陸周邊海域緊張局勢的預警。

回顧諾查丹瑪斯對2025年的相關解讀，信徒認為他曾暗示俄烏戰爭終結、小行星撞擊地球、亞馬遜洪災，以及「水域帝國」的崛起。現實發展顯示，烏克蘭戰事仍未停歇，儘管俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）被指有意在美國斡旋下談和，但至今尚無停火。美國太空總署（NASA）指出，截至2025年12月，已有191顆小行星在「危險距離」內掠過地球，但尚未造成毀滅性衝擊。

亞馬遜流域方面，2025年2月與3月在長期乾旱後出現豪雨，引發嚴重洪災，重創當地原住民族社群，某種程度上呼應了「水患」的說法。至於「水域帝國」，信徒們認為是人工智慧產業，因為AI資料中心高度依賴大量用水進行冷卻與加濕，某種程度上也形成一種「以水為本」的新型權力結構，並引發環境爭議。諾查丹瑪斯的預言時而命中、時而失準，但主題幾乎總圍繞著戰爭、瘟疫、天災與社會動盪。雖然諾查丹瑪斯並未明確寫下「2026年預言」，但研究者聚焦於各章節中編號為「26」的4行詩進行解讀。

