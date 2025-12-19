諾格整合AN/AQS-24獵雷聲納與無人艇 只花45天
記者廖子杰／綜合報導
美國國防巨擘諾斯洛普格魯曼集團，15日在佛羅里達州外海，向美國海軍展示AN/AQS-24拖曳式獵雷聲納系統與無人水雷反制水面載具（MCM USV）整合成果，可望進一步提升美軍海上作戰和反水雷行動能力。
軍聞網站「Defence Blog」報導，諾格接獲美國海軍合約後，僅花費45天，便將AN/AQS-24獵雷聲納和新銳無人水雷反制小艇進行整合，並在佛州巴拿馬市鄰近海域開放水域測試。
諾格表示，測試結果表明，已投入使用多年的AN/AQS-24系統，經適當改裝，即可與無人水面載具搭配，增強部署彈性且延長運行時間，有望滿足美海軍新興作戰需求，不僅降低官兵風險，也能維持作戰效能。美海軍說，此次測試顯示該全新裝備已達成美方要求的所有主要目標。
AN/AQS-24是美軍現役拖曳式獵雷聲納系統，用以探測、識別、定位深淺水域中的水雷，目前多安裝於SH-60「海鷹」等反潛直升機上，支援掃雷任務。
諾格成功整合AN/AQS-24拖曳式獵雷聲納與無人水雷反制小艇，有望強化美國海軍反水雷戰力。（取自諾格集團網站）
其他人也在看
川普2.0最大金額！美宣布3500億對台軍售
[NOWnews今日新聞]國防部今（18）日表示，美國政府於美東時間12月17日1730時，就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 263
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 1 天前 ・ 226
美對台軍售8案共3510億台幣 川普回鍋白宮後金額最高
政治中心／綜合報導美國政府再度宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭續購在內，8項共計111億540萬美元，約新台幣3510億，我國總統府表達感謝，國防部也提到會在特別預算審議後，依程序辦理，但先前1.25兆國防特別預算在程序委員會被擋下，綠營呼籲在野理性，別阻撓國軍提升戰力。海馬士多管火箭系統，是我國陸軍重要地對地武器，如今也在美國最新對台軍售的清單中。川普政府再度宣布對台軍售，金額111億540萬美元，為2001年小布希政府以來第二高。（圖／民視新聞）美國政府在美東時間12月17日傍晚五點半，宣布軍售項目，包括海馬士、標槍反甲飛彈、拖式飛彈續購，增購M109A7自走砲、反裝甲型無人機飛彈、超級眼鏡蛇直升機零附件等，8案總額111億540萬美元，約新台幣3510億，美方已進行"知會國會"程序，可望於1個月後正式生效，這也是川普2.0對台最高額軍售，總統府表達感謝，提到美方依「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台安全承諾，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，也充分顯示美國政府對我國防需求高度重視。川普政府再度宣布對台軍售，金額111億540萬美元，為2001年小布希政府以來第二高。（圖／民視新聞） 國防院國防戰略與資源所長 蘇紫雲：「最大的一個特色就是109A7的自走砲，那麼它是美國陸軍現役的裝備，那它最大的特色就是改用M2布萊德利底盤，具有更好的越野效能，除了跟美軍同步之外，也可以應用到未來的新的戰場的變化。」國防部副發言人 喬福駿：「(美方)持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力，發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定基礎，國防部對美方的決定，表達誠摯的感謝。」表達感謝的同時，國防部也提到會在立院通過特別預算後，依程序辦理相關作業，但1.25兆特別預算，在程序委員會就被擋下，對美軍購還能順利嗎？立委(國) 羅智強：「還是呼籲賴清德總統趕快兌現，他到立法院針對重大國情報告，並接受質詢的這個莊嚴的，總統的承諾。」立委(民) 王定宇：「不管是年度的國防預算，或者是國防特別條例，都被擋在立法院審查的程序之外，我們希望藍白政黨能夠理解，安全跟國防是不分黨派的。」喊話再喊話，盼在野理性審議，別再阻擋國軍強化戰力。原文出處：美對台軍售8案共3510億台幣 川普回鍋白宮後金額最高 更多民視新聞報導黃國昌演講喊「看過我直播舉手」！下秒尷尬：哇這麼少？未來中配鼓吹武統重罰百萬？梁文傑表態了翁曉玲「被打臉」先生慘了？徐嶔煌加碼曬照網笑翻民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
中國航艦福建號剛通過台海！美國通知逾3500億對台軍售 外交部發聲了
中國航空母艦福建號16日航經台灣海峽，外交部今（18）日表示，收到美國政府正式通知，行政部門已知會國會，將對台灣出售總額111億540萬美元（約3524.64億元台幣）8案軍售。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
美售我戰術網路內含TAK 梅復興：落實去中心化指管重大突破
我國昨（18）日獲美同意出售八項計近3500億台幣軍售，其中除了自走砲、多管火箭系統、攻擊無人機及反裝甲飛彈等作戰儎台，也包含保修零料件、戰術網路等後勤及資訊設備；對此，軍事專家梅復興指出，此次軍售含括在台灣戰術網路的「TAK部隊覺知應用套件」，雖是不起眼，但對國軍落實去中心化指管架構，具有重大突破自由時報 ・ 16 小時前 ・ 2
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 2 小時前 ・ 31
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 6
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 478
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 60
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 19
27歲通緝男中正區租屋處未發現遺書 警追查是否有共犯
27歲張姓通緝犯今（19日）傍晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈及隨機行刺，造成9傷3命危，其中台北車站一名57歲余姓乘客傷重不治，張嫌逃逸至百貨公司內墜樓身亡。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏說明，犯嫌於中正區租屋，目前未發現遺書，過去曾從事保全工作。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 25
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 130
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 40
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 268