諾格無人機獲美軍YFQ-48A編號 角逐CCA計畫

記者賴韋廷／綜合報導

美國空軍22日正式將諾斯洛普格魯曼集團的「利爪」（Project Talon）無人機，定名為YFQ-48A，可望角逐「協同戰鬥航空器系統」（CCA）的「增量2」計畫。

軍聞網站「The War Zone」報導，「利爪」獲YFQ-48A型號，是繼通用原子YFQ-42A及Anduril公司YFQ-44A之後，第3款獲得「YFQ」型號的先進無人機方案；凸顯美國空軍已注意到該機的先進技術指標與雙邊合作潛力。

廣告 廣告

美國空軍表示，目前已有9家企業獲得CCA「增量2」計畫的「初期概念改進合約」，諾格集團的YFQ-48A可能是其中之一。

報導指出，CCA「增量2」計畫採取多元路線，尋求測試多種不同設計概念的機型，以探索未來技術指標與任務潛力。由於「增量1」方案聚焦於高成本先進無人機，因此預計「增量2」可能將優先強調低成本與快速量產特性，同時參考荷蘭10月宣布加入CCA計畫的經驗，將外國夥伴需求納入考量。

原名「利爪」的YFQ-48A採用簡化設計，減少零件數量，並利用複合材料進行減重，以提升組裝速度、降低成本。其氣動外型配備低展弦比的拉姆達（Lambda）翼型、機背進氣口與外傾V型垂直尾翼設計，並可能採用機腹彈艙設計，兼具低可偵測性與高機動性，滿足未來制空與打擊任務需求。

諾格的「利爪」無人機，獲美空軍授予YFQ-48A型號，成為CCA「增量2」計畫有力候選人。（取自DVIDS網站）