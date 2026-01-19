諾格獲合約打造新輕型魚雷 美反潛添利器

記者丘學陞／綜合報導

美國諾斯洛普格魯曼集團12日宣布，獲得美國海軍價值2.33億美元（約新臺幣73.69億元）的合約，用於生產新一代MK54 MOD 2輕型魚雷，強調將升級彈頭等，進而提高殺傷力等性能，有望在經測試驗證後，快速交付美海軍與盟友提升反潛戰力。

諾格表示將依照合約，開始打造多枚最新改良版的MK54 MOD 2，並將在位於明尼蘇達州普利茅斯的廠區，以及西維吉尼亞州火箭中心的亞利加尼彈道實驗室，展開初步整合和系統效能等測試外，讓美海軍得以驗證諾格對新型裝備的生產能量，進而評估後續採購期程，與盟友共同加速換裝新一代反潛武器。

儘管諾格並未公開MK54 MOD 2改良細節與確切性能，但強調其係由美海軍與澳洲國防軍所聯手推動的改良計畫，透過新型彈頭與訊號處理能力，提升魚雷殺傷性與目標追蹤能力，使水面艦、反潛機、直升機等可有效應對新型水下威脅。

此外，軍聞網站「Naval News」報導還進一步說明，諾格目前提供予美海軍的MK54 MOD 2，係該型魚雷的「增量1」（Increment 1）階段，是將新彈頭與較舊的MK54 MOD 0、MOD 1推進系統結合；而在「增量2」階段則會換裝全新推進系統，有望提供MK54 MOD 2更優異的射程、速度、潛深等，發揚該型魚雷完整性能。

諾格獲約打造MK54 MOD 2輕型魚雷投入測試，有望以此強化美海軍反潛戰力。（取自諾格集團網站）

P-8A作為美軍定翼反潛機主力，可於機腹彈艙掛載多枚MK54魚雷，有效打擊敵方水下威脅。（取自DVIDS網站）