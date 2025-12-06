諾格「利爪」無人機 瞄準美CCA增量2標案

記者賴韋廷／綜合報導

諾斯洛普格魯曼集團4日公布「利爪計畫」（Project Talon）無人機，主打採用高效率、低成本開發模式，並具備先進匿蹤與高機動性能；後續可望參與「協同戰鬥航空器系統」（CCA）「增量2」（Increment 2）標案，提升美國空軍先進打擊戰力。

軍聞網站「The Aviationist」報導，諾格先前參與CCA計畫「增量1」（Increment 1）的設計方案，因成本過高而未能獲選；因此在設計「利爪」時決定採用全新開發模式，大量運用數位工具縮短開發時間，並要求須大幅簡化結構與具備低成本優勢。新推出的「利爪」無人機與原先設計相比，零件總數減少約50%、全面採用複合材料結構，將機體重量減少約1000磅（454公斤），整體組裝速度更提升約30%；展現先進技術成果。

報導指出，「利爪」無人機兼顧低可偵測性與高機動性需求，其採用低阻力機鼻、低展弦比的拉姆達（Lambda）翼型，以及機背進氣口與外傾V型垂直尾翼設計，除配備一具未公開型號渦扇發動機，也不排除採用機腹彈艙設計。

諾格表示，「利爪計畫」的指標在於探索性能與成本的最佳均衡點，配合未來作戰趨勢，同時驗證新開發模式可行性；其計畫啟動到完成組裝僅花費約15個月時間，可望在未來9個月內完成首飛。儘管其並非專為CCA「增量2」計畫設計，但也不排除將根據美國空軍後續公布的需求建議書（RFP），進行必要修改後參與競標。