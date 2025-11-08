諾獎夫婦長庚演講 逾400師生搶睹風采
諾貝爾生醫獎得主 James Rothman 與耶魯大學教授 Joy Hirsch 夫婦，台灣巡迴演講最終站來到長庚大學。為一睹諾貝爾獎得主風采，超過400名師生擠爆長庚大學工學大樓會議室。長庚大學校長湯明哲致詞分享，求學期間曾修習諾貝爾獎得主的主講課程，因此功力大增，期許這場演講能為師生開啟一條「通往未來的研究路」，帶來無限啟發。
Rothman 7日上午前往長庚醫院，對眾多醫護人員發表演講。他回顧史他汀 (Statin) 藥物問世前，長達半世紀的基礎科學之旅。他強調，這場醫學革命並非源於短期的藥物研發計畫，而是始於德國科學家對膽固醇與膽汁酸結構的好奇。Rothman藉此強調，真正重大的醫學突破，源自於那些不可預測、跨越世代且純粹由好奇心驅動的基礎研究。
Hirsch於長庚大學的演講中，展示她如何運用光學神經影像技術與機器學習，打造出能「同時」觀測兩個即時互動個體的大腦。這項開創性的「兩人神經科學」研究，不僅發現了真實互動會啟用獨特的大腦迴路，更為理解「孤獨流行病」時代下人類連結的生物基礎，提供了全新的視角。
Rothman在長庚大學的演講中，則解構「思考速度」的終極分子機制。他揭示了大腦如何在0.1毫秒內完成神經訊號的釋放，而此過程的核心是12組SNARE蛋白促使突觸囊泡與細胞膜融合。
在問答環節中，許多聽眾爭先舉手發言。一名與會者提問，在神經系統之外的其他細胞中，是否也存在這套由12組SNARE蛋白組成的「渦輪增壓」機制？Rothman 教授坦率地表示，他預期這套「渦輪增壓」系統，是神經突觸所獨有的特化機制。
Rothman 同時坦承，目前尚無實驗證據證實這一點，因為能測量此一機制的實驗本身就是一項艱鉅工程，需要大型實驗室投入大量的時間。
有聽眾詢問 Hirsch，她的團隊是否研究過視訊會議與真人互動的差別？Hirsch教授表示，他們確實進行了研究並已發表。研究結果非常清楚地顯示：當人們透過螢幕觀看一張臉時，大腦的活化程度遠低於面對面真人互動時的刺激。
Hirsch也坦言，她所使用的光學神經影像技術雖然有極高的捕捉訊號能力，但其空間解析度有限，仍無法記錄到位於大腦深處的情感中樞。
勉勵學子 校長湯明哲：大師演講將提供靈感
同時，湯明哲以自身在麻省理工求學的經驗勉勵聽眾，他曾因修習諾貝爾獎得主的課程「嚇得要死」，最終卻因此「打開了眼界」。他期許大家多聆聽大師演講，重點在於學習其思考的邏輯，這些演講將為學生指引一條通往未來的路，任何一個微小的細節都可能成為未來研究的關鍵靈感。
其他人也在看
輔大百年校慶 諾貝爾得主、陳建仁共襄盛舉
輔大校慶邀請諾貝爾生醫獎得主James Rothman演講。短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前
諾貝爾獎生醫獎得主羅思曼夫婦與臺大師生深度交流 激盪科研新思維
臺灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」於2025年11月5日邀請2013年諾貝爾生醫獎得主、美國耶魯大學細胞生物學系主任詹姆斯・羅思曼 (James E. Rothman) 教授蒞校演講。其夫人–耶魯大學知名神經科學家喬伊・赫希 (Joy Hirsch) 教授亦同時應邀發表臺大醫學院院長講座，並與羅思曼教授共同舉行座談會。2位學者透過全日的活動，與臺大師生進行深度學術交流與經驗分享。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
鄭麗文白色恐怖秋祭「追思共諜」 陸委會痛斥：傷害國家尊嚴
鄭麗文白色恐怖秋祭「追思共諜」 陸委會痛斥：傷害國家尊嚴EBC東森新聞 ・ 2 小時前
【每日揭詐】11/8 稱普發現金帳號遭盜領 假檢察官詐走300萬價值黃金
防詐中心公布最新統計資料，11/8全國共受理407件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億1192.7萬元。太報 ・ 2 小時前
最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露
首次上稿：11/08 18:24更新時間：11/08 19:31（更新案情）即時中心／廖予瑄報導最新消息！今（8）日下午4時許，台中市大里區發生持刀傷人案。據了解，現場為2名友人發生口角，其中一名61歲李姓男子憤而拿水果刀攻擊另一名57歲賴姓男子的腹部，造成賴左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好沒有生命危險，送醫治療中。而警方也火速在下午5時15分將李男逮捕到案，詳細案情仍待進一步調查釐清。據了解，賴男與李男為朋友關係，今日下午時，賴前往李的家中喝酒，雙方因故發生口角；沒想到，李男一氣之下竟拿出長達30公分的水果刀刺向賴，導致他身負重傷、倒臥血泊。李男持水果刀犯案。（圖／警方提供）警方在今日下午4時45分許獲報，大里區新街頂庄巷某間民宅前有民眾受傷，並在到場後發現，賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好意識清楚，因此也立即將他送往仁愛醫院治療，後續則轉診送往中山醫學大學附設醫院。至於拿刀攻擊友人的李男，則是在犯案後騎車逃逸，因此警方也立即在附近搜尋，在下午5時15分許將他逮捕，並查扣犯案的水果刀，犯案動機仍待釐清。全案警詢後，依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議AI假影片瘋傳！稱水庫光電板「影響水質」 經濟部駁：實測符合標準鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象民視影音 ・ 17 小時前
台灣醫療報導獎 中央社刻畫長照醫療獲佳作
（中央社台北8日電）中華民國醫師公會全國聯合會今天頒發台灣醫療報導獎，中央通訊社以「重返出診的年代-長照醫療送到家」專題，獲平面類佳作。中央社 ・ 20 小時前
佛光山書展暨蔬食博覽會 8日開幕
「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」11月8日到14日，於佛光山佛陀紀念館盛大登場。品觀點 ・ 15 小時前
曾沛慈出道18年首度北流開唱 細膩勾勒愛情的不同面貌
曾沛慈化身戀愛觀察員，開場身著一襲優雅白禮服，坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女般從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著經典的〈黑框眼鏡〉、〈關於愛這件事〉三連發，充滿青春氣息又帶著成熟韻味。演唱會四個章節，細膩勾勒愛情的不同面貌。從第二章「告白．我們在一起了...CTWANT ・ 16 小時前
中風甦醒勤復健 李郁芳用手作結好緣
57歲李郁芳，5年前突然腦溢血中風，整整昏迷半年，甦醒後行動與語文能力退化，家人將她送到慈濟日照中心，沒想到慈濟魂卻刻在她心中，她會撿廁所衛生紙捲，廢物利用做成小飾品，也用簡單語彙教導日照其他長...大愛電視 ・ 18 小時前
馬斯克擬蓋晶圓廠 黃仁勳直言點破：台積電難取代
特斯拉執行長馬斯克，透露正在評估自行興建一座月產能上看100萬片晶圓的超大型晶圓廠，並考慮與英特爾合作。此消息曝光後，立即在半導體與AI領域引發廣泛討論。對此，輝達執行長黃仁勳在受訪的時候直言，即便是...華視 ・ 5 小時前
太空中心：疑受美政府停擺影響 齊柏林衛星發射再延期
（中央社記者潘姿羽台北8日電）國家太空中心今天表示，疑似受到美國政府預算未過影響波及，福衛八號首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）發射日再度延期，現在發射時間未定。中央社 ・ 22 小時前
【一文看懂】越南經濟改革40年迅猛發展 為何外國頻傳逃逸移工？
今年是越戰結束50週年，處於共產黨統治下的越南在越戰結束約10年後開始採取的經濟開放逐漸見效。越南近30年來的國內生產總額（GDP）成長51倍，得益於蘋果（Apple Inc.）和三星（Samsung）的投資，是東南亞國協裡對美國出口額最高的國家。越南正努力吸引更多高技術人才回流，然而越南勞工在國外頻傳逃跑，開始成為外國治安的破口。太報 ・ 5 小時前
桌球》排名資格第4次賽 巴黎奧運國手簡彤娟出線
115年中華桌球排名資格賽進入後半段，今天結束第4次賽角逐，女子組巴黎奧運國手簡彤娟擊敗同屬國泰人壽削球新星陳佳宜，7年內第5度當選國手；合作金庫銀行蘇珮綾也擊敗昔日學姐陳思羽出線。男子組由馮翊新、黎彥君取得排名賽席位。TSNA ・ 18 小時前
高雄惡女沒掛號闖診間還嗆「醫院缺錢」 醫師不忍了：終身拒診
高雄阮綜合醫院6日下午發生醫病衝突，一名許姓女子帶著媽媽到醫院，沒有掛號就想闖進診間詢問病情，豈料遭到黃姓醫師拒絕、要求重新掛號，許女竟惱羞成怒嗆聲「醫師是很缺錢嗎」，喧鬧將近1個小時，事後更將過程錄影PO網討拍，卻引來大批網友撻罰，不到半天緊急刪文。對此，黃醫師也在網路還原事發經過，表示已將該對母女列入黑名單。鏡報 ・ 4 小時前
台北地方檢察署檢察官林達 (圖)
台灣勵志協會8日邀請台北地方檢察署檢察官林達以「當前國安法制運作之挑戰與建言」為題，發表專題演講。中央社 ・ 17 小時前
台電等國營事業新進職員甄試 起薪4.6萬元
（中央社記者蘇思云台北9日電）台糖、台電等國營事業開缺，起薪新台幣4.6萬元，吸引逾萬人報考。經濟部所屬事業機構114年新進職員甄試今天在台北、台中、高雄、花蓮4個考區同時舉行初試，總計1萬5733人報考，首節考試8539人到考，到考率54.27%；預計錄取616人，平均錄取率僅約7.21%。中央社 ・ 2 小時前
挺進對手本命區! 林俊憲安南後援會人氣爆棚
台南市長選戰升溫！民進黨立委林俊憲今（8日）挺進對手陳亭妃的「本命區」安南區，舉辦後援會成立大會，現場湧入超過5千名支持者，場面熱烈、氣勢驚人。活動現場包括黨籍立委賴惠員、郭國文、林宜瑾、議長邱莉莉與基層議員、里長站台力挺，並獲在地民進黨籍蔡麗青、無黨籍黃麗招與邱昭勝等議員公開支持，聲勢高漲。自由時報 ・ 18 小時前
不寒而慄！德護理師想減輕工作量 「注射過量藥物」謀害10病人被判重刑
德國法院5日宣判一起護理師連環殺人案，一名年僅44歲的男護理師，先前在安寧病房工作期間，因為想減輕工作負擔，為病人施打過量嗎啡和鎮定劑，涉嫌謀害10名病人，法院最終裁定，該名護理師被判處終身監禁。另有27名病人被檢方認定也在謀殺名單中，不排除再提出上訴。太報 ・ 2 小時前
台日韓交流賽》陽柏翔返鄉秀腳程跑出內野安 樂天金鷲開功課要他多盜壘
桃園亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲首戰以1：1戰和韓職KT巫師，唯一登場的台將代表陽柏翔，在6局上靠腳程跑出1支內野安打，這也是他進入職棒後首度在台灣敲安，但對於整體表現他不是太滿意，「很久沒在台灣比賽，太想表現所以身體有點僵硬，沒辦法打出好的球，希望今天有漂亮安打。」陽柏翔昨役前2打席先是擊出投手滾地球和游擊高飛球出局，第3打席在6局上無人出局，一、二壘有人時上場，面對擁有152公里火球的KT巫師牛棚左投全庸柱，敲出內野正面滾地球，不過仍全力衝刺跑上一壘，用快腿拚出內野安打，延續無人出局、滿壘的攻勢，可惜最後樂天金鷲「中計」，這個半局抱蛋而歸。8局上陽柏翔輪到關鍵時機的打擊機會，平手的情況下，1出局、二壘有人，可惜擊出三壘界外飛球出局，未能在家鄉成為致勝功臣，總計此役4打數1安打。唯一安打是靠著速度拚上壘，陽柏翔展現他的腳程優勢，不過謙虛地說，希望未來能朝打、跑、守三拍子邁進，雖然球團這邊希望他能多盜壘，但自己現在並非隊上最具破壞性的球員，「小深田大翔比較快，差在抓投手節奏，我腳程是蠻快的，但抓投手的節奏不太好。」20歲的陽柏翔高一就赴日留學，睽違多年再度在台灣出賽，他透露家人這幾天有麗台運動報 ・ 23 小時前
新北觀光工廠勇闖一夏 親子闖關體驗熱鬧登場
（記者陳志仁／新北報導）2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」8日在MITSUI OUTLET P […]引新聞 ・ 13 小時前