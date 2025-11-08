諾獎夫婦長庚演講 逾400師生搶睹風采

諾貝爾生醫獎得主 James Rothman於長庚大學演講。（攝/劉祐龍）

諾貝爾生醫獎得主 James Rothman 與耶魯大學教授 Joy Hirsch 夫婦，台灣巡迴演講最終站來到長庚大學。為一睹諾貝爾獎得主風采，超過400名師生擠爆長庚大學工學大樓會議室。長庚大學校長湯明哲致詞分享，求學期間曾修習諾貝爾獎得主的主講課程，因此功力大增，期許這場演講能為師生開啟一條「通往未來的研究路」，帶來無限啟發。





Rothman 7日上午前往長庚醫院，對眾多醫護人員發表演講。他回顧史他汀 (Statin) 藥物問世前，長達半世紀的基礎科學之旅。他強調，這場醫學革命並非源於短期的藥物研發計畫，而是始於德國科學家對膽固醇與膽汁酸結構的好奇。Rothman藉此強調，真正重大的醫學突破，源自於那些不可預測、跨越世代且純粹由好奇心驅動的基礎研究。

Hirsch於長庚大學的演講中，展示她如何運用光學神經影像技術與機器學習，打造出能「同時」觀測兩個即時互動個體的大腦。這項開創性的「兩人神經科學」研究，不僅發現了真實互動會啟用獨特的大腦迴路，更為理解「孤獨流行病」時代下人類連結的生物基礎，提供了全新的視角。





Rothman在長庚大學的演講中，則解構「思考速度」的終極分子機制。他揭示了大腦如何在0.1毫秒內完成神經訊號的釋放，而此過程的核心是12組SNARE蛋白促使突觸囊泡與細胞膜融合。





在問答環節，聽眾相當踴躍。（攝/畢翔）

在問答環節中，許多聽眾爭先舉手發言。一名與會者提問，在神經系統之外的其他細胞中，是否也存在這套由12組SNARE蛋白組成的「渦輪增壓」機制？Rothman 教授坦率地表示，他預期這套「渦輪增壓」系統，是神經突觸所獨有的特化機制。





Rothman 同時坦承，目前尚無實驗證據證實這一點，因為能測量此一機制的實驗本身就是一項艱鉅工程，需要大型實驗室投入大量的時間。





有聽眾詢問 Hirsch，她的團隊是否研究過視訊會議與真人互動的差別？Hirsch教授表示，他們確實進行了研究並已發表。研究結果非常清楚地顯示：當人們透過螢幕觀看一張臉時，大腦的活化程度遠低於面對面真人互動時的刺激。





Hirsch也坦言，她所使用的光學神經影像技術雖然有極高的捕捉訊號能力，但其空間解析度有限，仍無法記錄到位於大腦深處的情感中樞。

長庚大學校長湯明哲與Rothman、Hirsch夫婦。（攝/劉祐龍）

勉勵學子 校長湯明哲：大師演講將提供靈感

長庚大學校長湯明哲致詞時強調，Rothman教授的演講非常鼓舞人心，從層層知識出發，逐步引導至人類長壽的未來，其深刻洞見讓他深受啟發，直呼「大開眼界」。





同時，湯明哲以自身在麻省理工求學的經驗勉勵聽眾，他曾因修習諾貝爾獎得主的課程「嚇得要死」，最終卻因此「打開了眼界」。他期許大家多聆聽大師演講，重點在於學習其思考的邏輯，這些演講將為學生指引一條通往未來的路，任何一個微小的細節都可能成為未來研究的關鍵靈感。