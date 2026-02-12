諾獎得主亞基來台訪唐獎 拿紅包吃年糕體驗過年

（中央社記者陳至中台北12日電）2024年唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi），於2025年再摘下諾貝爾化學獎。亞基近日訪台，受邀回到唐獎基金會，透過發紅包、吃年糕等，體驗農曆春節的氣氛。

奧馬爾．亞基因金屬有機框架領域的貢獻，成為2024年唐獎永續發展獎得主之一，曾來台參與唐獎一系列活動。2025年他與日本化學家北川進、英國化學家羅布森（Richard Robson）共同獲得諾貝爾化學獎。

廣告 廣告

唐獎基金會今天發布新聞稿，亞基近日來台參與Healthcare conference Taipei 2026，並於今天和加州大學柏克萊分校計算、數據科學和社會學院長查伊斯（Jennifer Chayes）一同造訪唐獎基金會，受到唐獎執行長陳振川等人熱情歡迎。

適逢農曆新年前夕，陳振川代表唐獎創辦人尹衍樑，致贈新年紅包給亞基，並說明紅包的意涵，祝福新的一年「龍馬精神」、「馬到成功」。同時，基金會準備了象徵「步步高升」的發糕、「大吉大利」的橘子等，讓亞基一行人體驗台灣過年的氣氛。

亞基特別展示諾貝爾獎章，與唐獎基金會分享榮耀。陳振川表示，亞基在金屬有機框架領域（MOFs）的重大貢獻，不僅能解決當今世界永續發展的困境，還能應用在生技醫藥等領域，發展潛力令人期待。

陳振川提到，即使亞基獲獎無數，仍然保有謙遜誠懇的態度。2年前亞基來台，在唐獎大師論壇、青年對談中分享追求夢想的歷程，更是激勵了不少年輕人。（編輯：管中維）1150212