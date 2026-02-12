諾獎得主保羅納斯受邀中研院開講 探討生命運作奧秘

〔記者楊綿傑／台北報導〕中央研究院「台灣橋梁計畫」(TAIWAN BRIDGES)講座昨日邀請2001年諾貝爾生醫獎得主、英國最高學術機構「英國皇家學會(The Royal Society)」現任會長、科學家保羅．納斯爵士(Sir Paul Nurse)發表演說。中研院近年與皇家學會有相當交流，院長廖俊智指出，將持續促進研究交流，盼能進一步擴大台英科研實質而緊密的合作。

保羅．納斯以「什麼是生命」(What is Life?)為題，從生物學的核心概念出發，引領聽眾由微觀的細胞，逐步理解生命如何運作、演化與彼此連結，並進一步思考人類在地球生態系中的角色與責任。

中研院院長廖俊智致詞時表示，納斯爵士是當代遺傳學與細胞生物學領域的頂尖學者，不僅在基礎研究上成果斐然，更長期活躍於國際學術領導與科研政策倡議。過去30年間，他曾於多個重要國際學術組織擔任要職，並憑藉學術聲望與領導才能，以及在科學、政策與社會之間發揮橋梁連結的能力，成為史上第一位兩度出任英國皇家學會會長的學者。

講座主持人、本院基因體研究中心主任李志浩表示，納斯爵士因發現真核細胞週期的關鍵調控機制而榮獲諾貝爾獎，他對細胞週期蛋白依賴性激酶(CDKs)的開創性發現，不僅徹底改變了人類對細胞繁殖機制的理解，奠定現代細胞生物學的核心架構，也為解析癌症腫瘤形成的分子機制，以及抗癌治療策略提供重要的理論基礎。

講座中，納斯爵士循序說明生物學理解生命的5大概念，逐步勾勒出生命運作的基本原則。他認為，細胞是生命的基礎結構，而生命不僅是各種化學反應的集合，更是一個仰賴訊息儲存與調控的複雜系統。所有地球生命皆源於共同祖先，並在自然選擇下不斷演化與適應環境。

納斯爵士表示，地球上所有生命皆以不同形式彼此依存，而人類是目前所知唯一能覺察並反思「萬物共生」意義的物種。他強調，沒有任何生命能獨立存在，萬物皆共處於龐大的生態與演化光譜之中。因此，當我們越理解生命的運作法則，也越能體認守護生命的重要性。

特別是在氣候變遷、全球流行病、生物多樣性喪失，以及糧食安全議題接踵而至的今日，理解生命運作的奧秘已不只是學術探索，而是應對全球危機的重要基礎。這場講座不只談科學，也引領聽眾重新思考生命之間的連結，用不同角度看待生命，以及目前所處的世界。

