諾獎得主自由了！美解除鉀肥制裁 白俄釋放123名囚犯

2025年12月13日，獲釋的白俄羅斯人權鬥士畢亞利亞茨基，在立陶宛維爾紐斯的美國大使館外發表談話。路透社



美國總統川普特使與白俄羅斯總統魯卡申柯進行為期兩天會談後，魯卡申柯週六（12/13）釋放123名囚犯，其中包括2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基，美國則同意解除對白俄羅斯鉀肥的制裁措施。

中央社引述路透社、法新社報導，這是川普（Donald Trump）政府今年跟魯卡申柯（Alexander Lukashenko）展開對話以來，白俄最大規模的釋囚。123名獲釋囚犯中有9人離開白俄前往立陶宛，另外114人則被送到烏克蘭。

畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）是2022年諾貝爾和平獎的共同獲獎者，他是一位人權鬥士，但在2021年7月起就一直被白俄當局關押。

畢亞利亞茨基從立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）告訴反對派陣營的白俄語廣播電視台Belsat：「我們的戰鬥還在繼續，我認為諾貝爾獎是對我們的行動及尚未實現的理想給予某種肯定，因此這場戰鬥會繼續下去。」

獲釋的還有白俄反對派人士柯列斯尼可娃（Maria Kalesnikava），她是2020年抗議魯卡申柯的大規模示威活動領袖之一。她在接受烏克蘭政府機構視訊訪問時談到：「我一直惦記著那些尚未被釋放的人，我非常期待我們所有人能互相擁抱、見面並獲得自由的那天到來。」

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）主席13日告訴法新社，他們對畢亞利亞茨基獲釋感到欣慰，但白俄仍有1200多名政治犯身陷囹圄。

而近幾個月來，白俄羅斯的香菸走私者利用氣球，已導致維爾紐斯機場關閉10多次，立陶宛為此指責白俄羅斯為走私活動提供便利，進行「混合攻擊」，並宣布進入緊急狀態，要求警察和邊防部隊打擊走私者。

對此，川普特使科爾（John Coale）告訴路透社，魯卡申柯同意盡一切努力，阻止氣球升空，「我認為這需要一些時間，但我認為問題是可以解決的。他向我保證過，他希望與鄰國建立正常的雙邊關係。」

2025年12月12日，白俄羅斯總統魯卡申柯在明斯克會見美國總統川普特使科爾。白俄總統府/路透社

