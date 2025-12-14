諾獎得主重獲自由！白俄羅斯釋放123名政治犯 換取美解除制裁

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）於13日釋放了123名囚犯，其中包括2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）和主要反對派人物科列斯尼科娃（Maria Kalesnikava）。這次大規模釋放行動，是在美國總統川普特使的斡旋下達成的一項重大協議。作為交換條件，美國同意解除對白俄羅斯鉀肥的制裁。

2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基。 （圖／《美聯社》）

《路透社》13日報導，這次囚犯釋放是盧卡申科自川普政府今年與這位威權主義領導人展開對話以來，規模最大的一次。盧卡申科是俄羅斯總統普丁的親密盟友，此前因鎮壓異議和支持俄羅斯入侵烏克蘭，一直受到西方國家疏遠。

廣告 廣告

川普特使科爾（John Coale）表示，白俄羅斯境內剩餘約1000名政治犯有望在未來幾個月內一次性獲釋。如果所有政治犯被釋放，大多數制裁就可以解除。科爾認為這是一筆「公平的交易」。

據了解，本次獲釋的9名政治犯離開白俄羅斯前往立陶宛，另有114人被送往烏克蘭。

獲釋囚犯正前往烏克蘭，照片中比愛心者為科列斯尼科娃。 （圖／《美聯社》）

本次獲釋的2022年諾貝爾和平獎共同得主畢亞利亞茨基，抵達美國駐立陶宛大使館時，他笑容滿面地擁抱了流亡的反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）。表示，他與同伴為之奮鬥的人權目標尚未實現，「數千人曾經或仍然被囚禁...所以我們的鬥爭仍在繼續。」這是他獲獎三年來首次公開講話。畢亞利亞茨基是一名資深的人權運動家，他因替政治犯奔走多年，最終在2021年7月自己也身陷囹圄。

而2020年領導大規模反對盧卡申科抗議活動的科列斯尼科娃，則被巴士載往烏克蘭。她在發布的影片中激動地表示，能夠親眼看到親愛的人、擁抱他們，並意識到「現在我們都是自由人」，感到無比幸福。與她一同獲釋的還有反對派政治人物巴巴里卡（Viktar Babaryka），不過他表示其兒子愛德華（Eduard）仍被關押在白俄羅斯監獄中。

流亡的白俄羅斯反對派領導人季哈諾夫斯卡婭在立陶宛迎接被獲釋的政治犯。 （圖／《美聯社》）

美國官員表示，與盧卡申科接觸是試圖在一定程度上讓他擺脫普丁的影響。儘管流亡的反對派此前對此抱持極度懷疑態度，但在囚犯獲釋後，他們對川普的努力表示感謝。反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Tsikhanouskaya）指出，盧卡申科同意釋放囚犯換取鉀肥讓步，證明了制裁的有效性。鉀肥是化肥的關鍵成分，而白俄羅斯是全球領先的生產國。她認為：「美國的制裁關乎人；歐盟的制裁關乎系統性變革—阻止戰爭、實現民主轉型並確保問責制。這兩種方法並不矛盾，而是相輔相成。」而歐盟對白俄羅斯的制裁應該繼續有效。

值得一提的是，盧卡申科此前一直否認白俄羅斯有政治犯，甚至稱這些被囚禁者為「匪徒」。他曾詢問為何要釋放那些他視為「可能再次對我們發動戰爭」的人。白俄羅斯人權組織「春天」（Viasna，已被白俄羅斯政府定為極端主義組織）在囚犯獲釋前夕的統計顯示，政治犯人數為1227人。美國駐立陶宛大使館表示，美國準備與白俄羅斯進行更多接觸以推進美國利益，並將繼續尋求外交努力，以促使白俄羅斯釋放剩餘的政治犯。

延伸閱讀

繼時代百大影響力人物！黃仁勳再獲金融時報2025年度風雲人物

陸畢業生規模創新高！憂AI取代就業 學者：非全貌不用悲觀

美勞動力嚴重短缺！摩根大通：或成國家安全最大威脅