諾獎得主馬查多無畏現身挪威 誓返委內瑞拉終結暴政

（中央社奧斯陸11日綜合外電報導）2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多驚喜現身挪威首都奧斯陸，儘管趕不及親自領獎，她指出自己將帶著這個獎項「盡力」返國，以終結委國當前「暴政」。

法新社報導，馬查多（Maria Corina Machado）是委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的主要政治對手，她離開挪威國會時告訴記者：「我代表委國人民前來領獎，我將於適當時機把獎項帶回去。」

馬查多婉拒透露具體返國時間和方式，但提到她希望「盡快終結（委內瑞拉的）暴政，讓委國獲得自由」。

自去年8月至近期，58歲的馬查多一直藏身於母國委內瑞拉境內，她錯過了昨天在奧斯陸（Oslo）舉行的諾貝爾和平獎頒獎典禮，因此由女兒代為領獎並致詞。馬查多稍後於晚間抵達當地，並從下榻飯店向支持者揮手致意。

委內瑞拉當局曾警告，如果馬查多前往奧斯陸領獎，可能將她視為「逃犯」。她今年10月10日榮獲諾貝爾和平獎，以表彰她為委國民主所付出的努力。

談及對自己人身安全的威脅，馬查多告訴記者，在委內瑞拉任何「想說出真相的人都處於危險之中」。

根據挪威諾貝爾協會（Nobel Institute），馬查多預計於格林威治標準時間11時30分（台灣時間11日晚間7時30分）召開記者會。（編譯：洪培英）1141211