諾獎得主驚曝：大流行流感恐在醞釀！siRNA成防線新希望

諾貝爾化學獎得主、美國史丹佛大學醫學院教授羅傑・科恩伯格20日在中研院發表專題演講。（中研院提供）

中央研究院「台灣橋梁計畫」系列講座於昨（20）日揭開序幕，首場邀請2006年諾貝爾化學獎得主、美國史丹佛大學醫學院教授羅傑・科恩伯格發表專題演講。他表示，即便新冠肺炎疫情已淡出大眾視野，但更具威脅性的大流行流感，極可能已在醞釀，「小分子干擾核糖核酸」（siRNA）可能是一個預防及治療病毒感染的有效方式，且若開發成功，可望應用於多種疾病治療，包括神經退化性疾病與癌症。

科恩伯格昨日在中研院以「疾病的終結？生物醫學的非凡發展及其對人類的意涵」為題發表專題演講，吸引逾500位師生參與。

除了談到可能發生的流感與預防方式，科恩伯格也說，現今世界出現反科學的聲音，已對全球發展造成深遠危害。

科恩伯格與中研院淵源甚深，曾於2009年受邀擔任「中央研究院講座」並來院演講，相隔16年後再以「台灣橋梁計畫」諾獎得主身分訪台，象徵國際交流情誼的延續。

中研院院長廖俊智在致詞時表示，科恩伯格教授為分子與結構生物學領域的指標性科學家，他揭示真核生物「基因轉錄」的分子機制，即去氧核醣核酸（DNA）上的遺傳資訊，如何精確複製成核糖核酸（RNA），而於2006年獲頒諾貝爾化學獎。此研究不僅推進基礎生物學的理解，也為診斷技術、藥物開發與生醫研究奠定重要基礎。

廖俊智也介紹，科恩伯格教授是諾貝爾獎史上少數的父子檔得主之一，其父親阿瑟・科恩伯格曾於1959年獲諾貝爾生理醫學獎，可謂跨世代的獨特典範。

專題演講之外，科恩伯格於今（21）日也與中研院生物化學研究所、化學研究所研究人員舉行學術座談，就核酸生物學、基因體編輯、醣科學與藥物遞送等主題深入討論。

中研院介紹，「台灣橋梁計畫」由中研院攜手台灣大學等11所國內學研機構，與世界和平基金會共同推動，致力促進台灣與全球頂尖學者的深度交流。自2025年11月至2026年4月，將邀請31位諾貝爾獎得主來台，其中10位將應邀至中研院，橫跨和平、化學、物理與生醫領域。

