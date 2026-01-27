諾獎得主：教育應對全球危機 科學素養從小學培養

（中央社記者許秩維台北27日電）2022年諾貝爾化學獎得主梅爾達爾受邀到台大演講，他認為面對全球危機，唯一有效的準備方式是教育，更需培養下一代的科學素養，且從小學開始。

台灣大學今天發布新聞稿指出，由台大「宋恭源先生頂尖研究講座」、世界和平基金會、中央研究院及多所國內大學聯合推動的「台灣橋梁計畫 」，於1月26日邀請2022年諾貝爾化學獎得主梅爾達爾（Morten P. Meldal）到台大專題演講。

梅爾達爾以「點擊化學」的發現為例，闡釋如何透過革新化學反應的設計邏輯，直接提升資源使用效率並大幅減輕環境負擔；他認為，追求高效率、條件溫和且具備高度選擇性的化學反應，是現代科學研究邁向精準與節能的必經之路。

梅爾達爾提到，這種「如扣上扣子般簡單、快速、精確」的化學工具，不僅在技術上突破，更引發思維革命，改變科學家「如何思考與設計問題」；當化學反應變得如積木組合般可靠且可預期，研究者便能從繁瑣的合成過程中解放，轉而攻克複雜的生物系統挑戰與實際應用情境。

隨著全球步入後疫情時代與能源轉型關鍵期，梅爾達爾指出，化學研究在當代社會中已不再是孤立的單一學科，而是與物理學的精密規律、生物學的多元脈動、醫學的臨床實務、工程學的規模化應用、環境科學的生態保育緊密交織在一起，形成一個動態且互補的知識網絡。

梅爾達爾表示，面對全球危機，唯一有效的準備方式是教育，當前世界正出現「專制化趨勢」，愈來愈多國家受單一領導者統治，這種局勢對全球極為危險，也無法有效解決真正的問題；當全球面臨塑膠污染、疫情、洪水、森林火災、土壤沙漠化等危機，若人類社群不能根本驅動改變，將面臨生存威脅。

梅爾達爾提到，科學創新或能提供上述問題的解答，面對這些問題，不僅需要技術與方法的突破，更需培養下一代的科學素養；而教育讓人類具備應對能力，面對長遠挑戰，關鍵須從小學開始，用簡單直觀的方式讓學生闡釋原理，這種教學可輔以人工智慧而推展至全球。（編輯：李亨山）1150127